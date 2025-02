Mariana Ochoa revela el secreto mejor guardado de Daniel Bisogno a unos días de su muerte

Daniel Bisogno murió el pasado jueves 20 de febrero de 2025, en uno de los hechos que más ha impactado al periodismo de espectáculos en los últimos tiempos, ya que se trataba de una verdadera estrella de la televisión, quien gano tanto enemigos como enemigos por su peculiar forma de narrar el día a día de la farándula.

Pero fueron muchas más las personas que lo querían, lo que se pudo notar con las decenas de despedidas que recibió. Muchos mensajes de amor y también publicaciones con experiencias de amistad o relatos de gente a la que llegó a tocar e incluso le habría cambiado la vida de alguna forma.

Una de esas personas fue la cantante Mariana Ochoa, quien además de ser una de las amigas más cercanas de Daniel, también fue su pareja durante algún periodo corto de tiempo. Pero gracias a su amistad que duró por muchos años, es que sabe algunos cuantos secretos del conductor.

Por ejemplo, contó uno de los más grandes secretos de Daniel, pero también oscuro, pues dio a entender que consumía drogas, pues la anécdota cuenta que un día el conductor llegó a su casa con todos sus amigos para seguir la fiesta, pero de pronto todo el lugar olía a mariguana, por lo que tuvo que pedirles que desistieran de hacerlo dentro porque los hijos de Mariana estaban dormidos en la misma casa.

Ante esto, tuvo una ola de críticas por parte de las redes sociales, donde aseguraron que no era el momento de hacerlo público, mucho menos en el contexto de la muerte de Daniel. Hasta el momento, Mariana Ochoa no se ha defendido de los comentarios que corrieron por parte de los fanáticos

"Un día me habla, 11 de la noche, y 'Oye ando de fiesta con mis amigos, ¿podemos llegar a tu casa?', ok, vengánse para acá, mis hijos ya estaban dormidos y en eso o sea en mi casa una peste de mariguana, yo no fumo, yo decía 'Daniel, por lo menos sálganse a la terracita, por qué adentro de mi sala. Mi casa una nube de mariguana", fue lo que contó