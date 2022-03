Así reveló Fey que Toño Berumen la presentó como menor de edad sin su consentimiento | VIDEO

Fey es una de las estrellas de pop más grandes de México en la época de los noventas; desde su irrupción en la música en el año 1995, con su sencillo 'Media Naranja' la cantante se volvió un ícono para millones de jovencitas que querían cantar, bailar y vestirse como ella.

Con su frescura, estilo y canciones movidas, Fey conquistó a todo México, pues en ese momento no había otra cantante femenina con tal impacto como ella. Aunque desde el principio, su carrera estuvo rodeada por un halo de misterio debido a su edad, pues se rumoraba que se había quitado años para poder encajar en el público adolescente.

En su primera aparición ante la prensa, Fey aseguró tener 17 años. Y durante mucho tiempo se le presentó como una eterna adolescente por la que los años no pasaban.

Casi cuatro años después de su lanzamiento musical, se descubriría que Fey no tenía los 17 años que aseguraba tener, sino que al momento de su lanzamiento contaba con la edad de 21 años. Así fue como reveló su verdadera edad durante una emisión de Otro Rollo. En ese entonces, Fey ya tenía 25 años de edad.

En una entrevista con Yordi Rosado, María Fernanda Blázquez Gil, nombre real de Fey habló por primera vez de su edad, y reveló de quién surgió la idea de presentarla como una menor de edad.

Según la narración de la intérprete de 'Azúcar Amargo', fue Toño Berumen, su exmánager, quien declaró que la joven tenía 17 años al comienzo de su carrera. Esto lo hizo sin el consentimiento de Fey, que no pudo contradecir a Berumen y se vio obligada a sostener la mentira a pesar de que ya sobrepasaba la mayoría de edad.

"Fue en Sony, mi primera entrevista me acuerdo muy bien. El entrevistador me pregunta: y a tu corta edad de 17 años... Y mi cara así de cómo que 17, no es que yo tengo 21. Y voltea y Toño Berumen le dice: No, no, no sí tiene 17. Y después me explica que era mercadotecnia para ellos y otras cosas".