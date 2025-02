Dinastía Aguilar rompe el silencio sobre la supuesta demanda de Adele contra Ángela Aguilar: "Más tranquila que nunca"

La polémica está lejos de terminar para Ángela Aguilar, pues continúan surgieron rumores relacionados con su vida personal y profesional. Como el más reciente que apuntaba a una demanda de Adele por presunto plagio, algo ante lo que la familia Aguilar no dudó en reaccionar puntualizando en el talento que existe entre ambas artistas y destacando la tranquilidad de la que disfruta la cantante de regional mexicano pese a la controversia que la rodea.

En días recientes se hizo más fuerte el rumor de que Adele habría tomado acciones legales contra Ángela Aguilar por presunto plagio debido al gran parecido que existe entre el tema “Rolling in the Deep” -lanzado en 2010 por la cantante británica- y “Qué agonía”, proyecto que vio la luz en 2023 y que es parte de la colaboración de la artista de regional mexicano con Yuridia.

Ante los múltiples escándalos que enfrentan y los rumores que éstos desatan, la familia Aguilar tomo la decisión de crear su propia agencia informativa que se encargaría de aclarar las polémicas que los rodean, en especial a la menor de sus integrantes que se convirtió en blanco de comentarios negativos tras dar a conocer su romance con Christian Nodal. Fue a través de este medio que se encargaron de negar una demanda contra la llamada "Princesa del regional mexicano".

"Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de 'cantar como si no hubiera un mañana' y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar. Y mientras tanto, Ángela Aguilar está más tranquila que nunca, creando música y disfrutando de su vida", se lee en el mensaje publicado en redes sociales.