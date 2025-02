Peso Pluma y Natanael Cano ya no son amigos en Instagram ¿el fin de los corridos tumbados?

Algo extraño está pasando en el regional mexicano, específicamente en los corridos tumbados y es que Natanael Cano y Peso Pluma, dos de los cantantes más importantes de este subgénero parece que están distanciados, según reportan varios usuarios en redes sociales que aseguran que ya no se siguen en algunas plataformas.

Natanael Cano, quién es famoso por ser el creador de los corridos tumbados dejó de seguir a varios de sus colegas en Instagram, algunos usuarios reportan que ya no tiene entre sus seguidores a estrellas como Peso Pluma, Junior H y Ovi, así como también aseguran que mandaría varias indirectas a través de sus historias, respecto a su decisión.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que Natanael Cano dejó de seguir a varios de sus amigos en su cuenta oficial en Instagram, mientras que algunos de sus fanáticos creen que se debe a una estrategia para promocionar su próximo álbum, mientras que también hay quienes mencionan que sí se podría deber a problemas con los artistas.

¿El fin de los corridos tumbados? Peso Pluma y Natanael Cano ya no son amigos en redes. Foto IG/corridostumabdos

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Natanael Cano?

Pero, Natanael Cano no fue el único que dejó de seguir a sus amigos, sino también Peso Pluma ya no tiene al sonorense en su lista en Instagram, por lo que se agrandó el rumor de que algo terrible pasó entre ellos o que ya no comparten la misma ideología en su trabajo y vida personal.

Otra especulación que se desató es que los famosos ya no son amigos en redes sociales debido que Peso Pluma empezó una relación sentimental con la también cantante y creadora de contenido para redes sociales Kenia Os, quien hasta hace algunos meses estuvo saliendo con Gabito Ballesteros, a quien Peso Pluma también dejó de seguir en Instagram y quien es amigo de “Nata”.

Peso Pluma y Natanael Cano ya no se siguen en redes sociales. Foto/captura de pantalla IG/natanael_cano, pesopluma

¿Qué canciones tienen juntos Natanael Cano y Peso Pluma?

Cuando la carrera de Peso Pluma empezó a despuntar, el cantante originario de Zapopan, Jalisco agradeció públicamente a Natanael Cano por ser el iniciador de un movimiento que es conocido a nivel internacional, los famosos se hicieron amigos y crearon varios éxitos musicales juntos.

Algunas de las canciones más reconocidas que hicieron famosas a dueto o en colaboración con otras estrellas son: “PRC”, “AMG” con Gabito Ballesteros, “Carnal”, “RS” con Junior H, y “Vino tinto”, también con Gabito, solo por mencionar algunas de las piezas más populares para los famosos cantantes, quienes ahora parecen estar distanciados.