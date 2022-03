"Siempre fue un tipazo con nosotros": Elías Chiprout defiende a Toño Berumen de acusaciones de Mauricio Martínez

Tras las fuertes declaraciones que realizó Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, hechas el pasado Día Internacional de la Mujer), hubo un hombre que también decidió romper el silencio: Mauricio Martínez.

En este caso, el actor reveló que sufrió acoso sexual de parte de Toño Berumen, uno de los principales promotores de talento juvenil en la década de los 90. Algunos grupos que entonces alcanzaron la fama como boybands fueron Magneto, Kairo y Mercurio.

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen… pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", explicó a través de su cuenta de Twitter.

Bandas salen en defensa de Toño Berumen

Con las declaraciones de los cantantes, los rumores de abusos en contra de algunos artistas hace tres décadas volvió a tomar fuerza, por lo que la prensa rosa no dudó por un instante preguntarle directamente a los integrantes de las agrupaciones mencionadas para conocer la verdad.

En este caso Elías Chiprout, integrante de Mercurio, inició dando una desafortunada declaración sobre el tema de la exTimbiriche: "De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano", esto le valió la reprobación general en redes sociales.

En cuanto a su relación con Berumen, lo defendió a capa y espada, pues aseguró que "siempre fue una excelente persona con nosotros y creo que aquí hay varias bandas. Está Tierra Cero, Mercurio. Toño siempre fue un tipazo con nosotros, lo siguió siendo hasta ahorita. De hecho, gracias a él podemos seguir usando el nombre de Mercurio y le estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros", dijo ante medios de comunicación.

"Y de verdad, nosotros lo único que vimos de Toño siempre fueron buenos tratos, amabilidad, nos trataba como unos hijos. Entonces, de repente que digan cosas así nos saca un poco de onda porque es totalmente distorsionado a la realidad que nosotros vivimos, y nosotros sí estuvimos ahí", declaró Chiprout, quien también aclaró que no mete las manos al fuego por Toño Berumen.

En este caso, no dudan que existan casos dentro del medio y poco a poco van saliendo las historias. "Nosotros lo que sí queremos dejar muy en claro es que nosotros estamos de lado de las víctimas".

