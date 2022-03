"Nunca fuimos el condón": el terrible comentario de un Mercurio tras denuncia de Sasha a Luis de Llano

Las recientes declaraciones realizadas por la cantante Sasha Sokol en donde reveló que el productor Luis de Llano abusó de ella cuando era solo una adolescente han tenido eco entre algunas celebridades del mundo del espectáculo; muchas de ellas le han brindado su total apoyo y respaldo mientras que otras han incrementado aún más la polémica.

Tal fue el caso de Elías Chiprout, integrante de Mercurio, quien recientemente realizó un desafortunado comentario misógino cuando fue cuestionado sobre el abuso de poder de algunos productores musicales durante una conferencia de prensa, momento en el que aseguró desconocer la realidad sobre las declaraciones de Sasha ya que "Nunca fuimos el condón de Luis de Llano", indicó.

El incómodo momento ocurrió durante un encuentro que mantuvo Chipriot, también representante de Mercurio, con la prensa para promocionar el evento "Boy Band Experience" que conforman las agrupaciones Mercurio, Tierra Cero, Kairo, Ragazzi, MDO, M5, Los Hijos de Sanchez y Ufforia, en donde emitió su poco acertada respuesta.

Elías Chiprout emite desafortunado comentario misógino

Elías Chiprout fue duramente criticado por sus comentarios. FOTO: Especial

Fue al hablar acerca del abuso de poder que tienen algunos productores musicales cuando Elías Chiprout declaró no saber realmente qué fue lo que realmente sucedió entre Sasha y Luis de Llano, sin embargo su respuesta fue muy poco favorable ya que aseguró que “no fueron el condón" del productor.

“No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”, indicó el integrante de Mercurio. Fue el pasado martes 8 de marzo cuando Sasha Sokol reveló que sufrió abuso por parte del productor cuando tenía solo 14 años de edad; sus sorprendentes declaraciones han generado una cascada de respaldo por parte de otras celebridades, pero también opiniones desafortunadas.

Algunos de los asistentes a la conferencia. FOTO: Especial

El caso de la cantante ha propiciado que más voces de víctimas que han sufrido abuso de poder por parte de personas que conforman la industria del espectáculo, se levanten, mientras que algunos famosos han brindado el total respaldo a Sasha Sokol en su denuncia pública.

Usuarios de redes sociales tunden a Elías por su comentario

El video fue compartido en TikTok. FOTO: Especial

Luego de emitir el desfavorable comentario, algunos cantantes de las agrupaciones que se encontraban reunidos en la conferencia de prensa comenzaron a reírse, sin embargo, fue notorio el evidente silencio de algunos integrantes de la prensa que se encontraban reunidos en el sitio, quienes no daban crédito a lo declarado por el integrante de Mercurio.

Las declaraciones del artista fueron difundidas en redes sociales en donde generaron múltiples reacciones por parte de los usuarios, quienes desaprobaron y criticaron con dureza a Elías Chiprout: “Ojalá no le pasé alguna mujer de tu familia para que nadie se burlé de ella”, “Cuando pidan ir a su concierto de los 90's acuérdense de este video”, “Los vatos no pueden entender que porque a ellos los haya tratado bien no significa que así sea con las niñas que ellos tocan literalmente”, fueron algunos de los mensajes que compartieron.

Además, los internautas consideraron machista, misógino y patriarcal el comentario emitido: "Dicen que no son machistas", “Que comentario más desafortunado... Me quedo aquí parada para la disculpa, por que tendrá que pedirla”, “Cuando digan que el pacto patriarcal no existe, vean esto”, “Cómo cambió la contestación ya que Pepe Rendón les dijo misóginos, hasta se les acabó la carcajada”, han sido algunas de las reacciones generadas.

