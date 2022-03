Kristal Silva se transforma en Selena Quintanilla en "Reyes del Playback"; ¿lo hizo mejor que Cynthia Rodríguez? | VIDEO

A casi 27 años de la muerte de Selana Quintanilla, sigue siendo una de las artistas más recordadas, pues no hay quien no se sepa sus éxitos y aún les haga coro en cada fiesta a la que asista. Su figura, belleza y manera de desenvolverse en el escenario fueron tan especiales que también siguen siendo imitados, claro, acompañado siempre de sus atuendos característicos.

Gracias a todo lo anterior, era normal que alguna celebridad que participa dentro del reality "Reyes del Playback" se convirtiera en la reina del Tex-mex. En este caso Kristal Silva fue la encargada de regresarla a la vida con el tema "Techno cumbia".

"Siempre imitada, jamás igualada. Nadie va a tener nunca ese cuerpazo, ese tipo de baile. Es una mujer a la que tanto se admira que queremos ser ella, verdad Cynthia Rodríguez", declaró la modelo quien buscó superar a su compañera que ya antes se había caracterizado.

Para poder hacer un buen trabajo, la ex Reina de Belleza, ensayó con muchas ganas y declaró que tiene que aprenderle mucho a "la maestra" (Cynthia), pero no se va a dejar y se le va a emparejar. "Les juro que no me voy a quedar con los brazos cruzados. Vengo a ganar y lo hago con todo el corazón", mencionó.

Kristal Silva deja a todos con el ojo cuadrado

Con toda la seguridad del mundo, la originaria de Tamaulipas, salió al escenario con un maquillaje que resaltó a la perfección su belleza y utilizó un atuendo que dejó a sus compañeros y televidentes con el ojo cuadrado: usó unos leggins, un bra elegantísimo y unas botas de color blanco.

Moviendo las caderas, Kristal Silva logró su cometido y se transformó en Selena Quintanilla por unos instantes, pues su desempeño fue casi excelente al interpretar uno de sus mayores éxitos. A través de su cuenta de Instagram, le pidió a poyo a todos para llegar a la recta final.

Por su parte los jueces le exigieron "más", pues "quedó a deber", lo mismo que la producción. El "Capi" dijo que a Kristal le queda muy bien el personaje de Selena y le le aplaudió el performance.

