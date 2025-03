Ludwika Paleta revela que fue rechazada de un trabajo cuando se enteraron de su embarazo

Es bien sabido que la maternidad es duramente juzgada por quienes no comprende los retos que enfrentan las mamás. Esta realidad fue vivida por la actriz Ludwika Paleta, quien, a los 20 años, se convirtió en mamá de Nicolás Haza, un hecho que transformó no solo su vida personal, sino también su carrera profesional. En una sociedad donde las expectativas sobre las mujeres, especialmente en el ámbito laboral, son aún muy estrictas, Ludwika vivió un camino lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes y resurgimiento.

Desde su adolescencia, la actriz polaca-mexicana ya era conocida en el mundo de la televisión, especialmente por su participación en exitosas telenovelas como "Carrusel" (1989). Sin embargo, la maternidad llegó en un momento crucial de su carrera. En una entrevista reciente para la serie "Mi Vida de Canela TV", Ludwika compartió cómo este acontecimiento alteró por completo sus planes de vida y su perspectiva profesional.

Según sus palabras, en ese entonces, ella se sentía emocionada y llena de ilusión por tener a su hijo, pero no tenía idea de cómo esta decisión cambiaría drásticamente su trayectoria. Y es que a pesar de su éxito como actriz, Ludwika no estaba exenta de desafíos, por lo que la noticia de su embarazo sorprendió a muchas personas y fue un factor determinante en la suspensión de su contrato de exclusividad con una importante empresa del entretenimiento mexicano.

En ese momento, la actriz pasó de ser una figura reconocida en las telenovelas a verse fuera de los reflectores y su vida profesional, que hasta ese momento estaba encaminada, pasó a un segundo plano mientras se dedicaba a la crianza de su hijo, Nicolás Haza, fruto de su relación con el actor Plutarco Haza.

Cuando yo me embaracé me quitaron mi exclusividad en Televisa. Entonces dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás, pues yo no tenía trabajo, no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión, dijo en dicha entrevista.

Y es que si de por sí, aún existen muchas críticas hacia la maternidad, hace algunos años la industria televisiva era aún peor y mucho más con aquellas mujeres que decidían ser madres jóvenes, pues la expectativa de mantenerse delgadas, jóvenes y disponibles para los proyectos era una constante presión. Sin embargo, a pesar de la forma violenta en la que fue tratada, la actriz relata que su hijo le ha traído muchas alegrías, pero también cambió sus planes de forma radical.

Me embaracé a los 20 años y pues estaba yo enamorada, con mucha ilusión de tener a Nicolás. No me imaginaba yo lo mucho que me iba a cambiar la vida (…) probablemente habría hecho castings para proyectos que a mí me interesaban, estar, no sé, en Los Ángeles buscando entrar en a lo mejor en las películas de Hollywood, no sé, dijo.