Trino Marín sale de prisión, el exesposo de Jenni Rivera que abusó de Chiquis y Jacqie

El tercer mes del 2025 comenzó con un acontecimiento que reavivó una de las tragedias más dolorosas en la familia Rivera ya que el 22 de marzo, Trinidad Marín Quevedo, conocido como Trino Marín, quien fue esposo de la famosa cantante Jenni Rivera y un hombre señalado por crímenes que marcaron de manera irreversible la vida de su familia, recuperó su libertad tras pasar 18 años en prisión. Marín, condenado en 2007 a 31 años por abuso sexual en contra de sus hijas Chiquis y Jacqie Rivera, así como de su cuñada Rosie Rivera, dejó las instalaciones penitenciarias bajo condiciones de buena conducta, lo que permitió su liberación anticipada.

Trinidad Marín fue un hombre que, a lo largo de su vida, se mantuvo envuelto en controversias y acciones cuestionables, pues durante años se mantuvo prófugo de la justicia tras la denuncia de sus hijas, hasta que en 2007, tras años de investigaciones y una larga batalla legal, Marín fue condenado a 31 años de prisión por los delitos cometidos. Sin embargo, a pesar del dolor y sufrimiento que causó en su propia familia, la ley permitió su liberación anticipada, lo que ha sido un tema de debate y división entre los miembros de la familia y la sociedad.

La noticia de su liberación generó opiniones encontradas entre los miembros más cercanos de la familia Rivera. En una entrevista reciente para el programa “Desiguales” de Univisión, Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, confesó que, aunque había odiado a Trinidad Marín durante años, finalmente llegó a perdonarlo; sin embargo, su perdón no fue fácil.

Lo perdoné por mí, no era como que me levanté con ganas de perdonarlo, mucho menos que fue fácil, lo odié 18 años, pensé en esta persona todos los días desde los 8 años hasta pasando mi juventud y me cansé, me cansé de odiar a alguien. Yo tenía en mi mente 31 años, cuánto puede valer mi inocencia, mi juventud, la inocencia de sus hijos, el dolor que pasó mi familia. Cuando cortan esa condena, sí te cala, pero lo tuve que soltar, no me puedo quedar como enojada toda la vida, dijo Rosie Rivera.