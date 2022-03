Cynthia Rodríguez y Kristal Silva enseñan de más en baile en VLA; así fue el momento | VIDEO

Kristal Silva, una de las conductoras más guapas y talentosas de México, sorprendió a sus fans pues junto a Cynthia Rodríguez se presentó en el escenario de "los Reyes del Playback" con el tema “Me Equivoqué” ambas demostraron su sensualidad con sus pasos más atrevidos; además, muchos de sus fans aseguran que “enseñaron de más”.

Kristal, quien fue Miss Universo México en 2016 es una de las estrellas del programa matutino de TV Azteca; Cynthia, por su parte, siempre acapara las miradas con su increíble figura, además de que es un icono de las redes sociales, pues constantemente sube fotos presumiendo sus outfits y siempre se gana halagos. En la actualidad tiene más de 3.3 millones de seguidores.

"Los Reyes del Playback" es un tipo de "Lip sync battle", aunque al principio no le gustó tanto al público, pues no genera tanta controversia como sí lo hizo Quiero Cantar en su momento, con personajes como Lyn May. Sin embargo, parece que la competencia está subiendo de nivel y generando más interés en las personas.

Ambas han demostrado ser mujeres muy fuertes

El año pasado Kristal Silva abrió su corazón hace una semana y confesó que durante una temporada en su juventud luchó contra la bulimia. Kristal aseguró que hoy en día tiene mucha fe y amor en sí misma, lo cual enterneció a sus seguidores.

Cyntia recientemente reveló que desea convertirse en madre al lado de Carlos Rivera. En el pasado, él también había manifestado que no descarta casarse y que ser padre le provocaba gran ilusión. Y parece que Cynthia lo dice en serio, pues ha insistido en varias ocasiones sobre esto, incluso hasta las lágrimas ha llegado al hablar de este tema, sólo el tiempo dirá si se convertirá en madre o no.

SIGUE LEYENDO...

"Tú fuiste la ganona": dice Alejandra Guzmán a Andrea Legarreta sobre el amor de Erik Rubín

msb