Esto piensa Erik Rubín de las declaraciones de Sasha sobre Luis de Llano; así cuida a sus hijas

La noche de este martes, Día Internacional de la Mujer, las redes sociales se paralizaron después de que Sasha Sokol rompió el silencio sobre su relación con Luis de Llano cuando aún era una menor de edad. Esto a raíz de una entrevista que le ofreció el productor a Yordi Rosado.

Armada de valor por el 8M, la cantante no aguantó más y decidió narrar lo que vivió a lado de un hombre que le triplicaba la edad y que también acusó de no cuidarla.

Éste escándalo de inmediato resonó en la opinión pública y por supuesto en diversas figuras del espectáculo. Una de éstas fue Erik Rubín, a quien le pidieron su opinión, pues él fue compañero de Sasha en la banda Timbiriche y otros proyectos que los unieron como amigos.

¿Qué opina Erik Rubín de las declaraciones de Sasha?

Atrapado por las cámaras del programa Ventaneando, el esposo de la conductora Andrea Legarreta mencionó, en primer lugar, que Sasha es su hermana y que está para apoyarla, en todo. "Sabe que cuenta conmigo, en todo y sí ahí estoy para ella", mencionó.

Por otro lado, mencionó que se enteró de los hechos años después y no directamente por ella. Explicó que en esa época estaba muy chico y andaba con su "mundo y esto fue algo por lo cual me enteré a través de los años, ya más grande", reveló.

"Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada. Eso es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré de esto. A mi no me gustaría meterme en más opiniones porque normalmente pueden usar parte de lo que tú dices...", reveló Erik Rubín.

¿Cómo cuida a sus hijas Mía y Nina?

Al ser padre de dos adolescentes fue natural que le preguntaran al también actor cómo es que las cuida para evitar que caigan en una situación similar. Él aseguró que la información y la cercanía son clave:

"Yo tengo una gran comunicación con ellas. Estamos ahí, llevando el día a día. Tengo la fortuna de que mis hijas me cuentan todo. La verdad me siento muy afortunado por eso y es una chamba que hay que hacer", declaró.

