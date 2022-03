"Ese cerdo": ahora Mauricio Martínez denuncia intento de abuso de Toño Berumen

Después de que Sasha Sokol rompiera el silencio para señalar que Luis de Llano abusó de ella cuando mantuvieron una relación amorosa, ya que ella tenía 14 años y él 39, otro actor decidió denunciar un caso de acoso.

El actor y cantante Mauricio Martínez denunció en su cuenta de Twitter a Toño Berumen, a quien "se le fue la mano donde no debía". El señalado fue uno de los principales promotores de talento en los años 90 y fue el encargado de llevar a la fama a grupos como Kairo, Mercurio y Magneto.

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", señaló el actor.

(Twitter: @martinezmau)

"Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mi nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos", agregó el actor.

"Las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar. Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto".

Sin embargo, horas más tarde agregó nuevos detalles de cómo sucedió la agresión sexual.

"Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita", señaló el cantante en otro hilo de Twitter.

"Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

"Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo", señaló el actor.

(Twitter: @martinezmau)

Mauricio aseguró que tenía muchos años de recordar el tema hasta que leyó el hilo de Sasha Sokol. Además, indicó que es un tema que ha trabajado en terapia.

"Esto ha sido un tema que he tratado en terapia porque si se siente uno muy desagradable después de algo así. Pero no se compara con un abuso sexual o una relación de años. Pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema".

(Twitter: @martinezmau)

Pide no minimizar el caso de Sasha Sokol

"Fuertísimo el hilo de Sasha. Era un secreto a voces. Yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis (Operación Triunfo 2002) él ya no tenía el poder que tuvo en los 80’s o 90’s. De terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa de haber llegado 10 o 15 años antes.

"Si un hombre de 39 años seduce y enamora a una niña de 14, eso se llama abuso y además es un delito muy grave. Nada de “búsqueda de una imagen paterna”. Ahí no hay absolutamente nada paternal. Le destrozaron la vida a una niña. Y se atreven a decir que el catálogo no existe…", aseguró el actor y cantante.

"¡Que bárbaros! Me han hablado de 7 medios mexicanos en la última hora. Todo está ahí en mis tuits. No pienso dar entrevistas al respecto. No perdamos el foco. Aquí la víctima es Sasha Sokol. No desvíen el tema y no minimicen su caso. Es muy valiente y requiere de todo su apoyo", señaló Mauricio Martínez en su cuenta de Twitter.

"Yo no tengo nada que ver con su caso y no me corresponde hablar al respecto. No es mi amiga, no la conozco pero aún así la apoyo al 100%. Créanle a las víctimas. Del otro tema, está más que claro en mis tuits y no hay nada más que agregar. Les mando un abrazo muy fuerte desde NY", agregó.

