¿Manuel Mijares se equivocó? Así felicitó el cantante a las mujeres en el 8M | VIDEO

Este martes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo que millones de mujeres de México y todo el mundo salieron a las calles para exigir justicia ante los casos feminicidios, violencia de género y equidad.

En el caso de la Ciudad de México, milles de féminas se armaron con pancartas y se pintaron de morado, para alzar la voz y llamar la atención de las autoridades. Cabe destacar que aunque hubo encapuchadas, no se generaron enfrentamientos como los de ocasiones anteriores.

De entre las consignas que mencionaron destacó el "no me felicites, no estamos celebrando", algo que muchos caballeros parecen no entender aún, pues el origen de éste día se remonta a 1875 en Estados Unidos, cuando las trabajadoras de una fábrica se manifestaron para luchar por sus derechos laborales.

Mijares felicita a las mujeres

Fue justo ayer 8 de marzo que el cantante Manuel Mijares tuvo la buena intención, así como muchos otros, de lanzarle una felicitación a todas sus fieles seguidoras. El video con duración de 21 segundos parece haberlo hecho durante un evento en el que posiblemente estaba participando:

"Aquí felicitando a todas las mujeres en este su día, el Día Internacional de la Mujer. muchos besos, muchos abrazos por todo lo que significan para todos. Les mando con todo mi cariño, todo mi amor, más besos y más abrazos".

¿Cual fue la respuesta de las mujeres, lo reprobaron?

Mientras que en Twitter cientos de usuarias exigen respeto y lucha a su lado, en el caso del exmarido de Lucero fue todo lo contrario, pues sus fans le agradecieron el detalle y lo llenaron de elogios a más no poder.

"Gracias nosotros te queremos mucho. A ti y te mandamos muchos muchos besos abrazos y agradecimientos", "Gracias amor... Por los besos los abrazos la felicitación" y "Awwww pero que lindo…. Muchas gracias Manuelito @oficialmijares un besote de vuelta para ti", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

¿Qué pasó ahí? Sea como sea, la lucha de la mujer aún tiene un largo camino, pues existen temas como inclusión, política, trabajo y derechos humanos en donde no han recibido la justicia que merecen.

