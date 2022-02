Exatlón All Stars: Heliud, Ernesto, Ana y Doris chocarán en el Duelo de Eliminación

Después de que terminó Exatlón México, la audiencia mexicana se quedó con ganas de más, pues los encuentros entre los atletas cada vez se intensificaron al grado de verlos sudar, llorar y en algunas ocasiones hasta sangrar por todo el esfuerzo que imprimieron en cada circuito con tal de derrotar a su adversario.

Sin embargo, para suerte de todos ellos llegó casi empalmado Exatlón All Star, que reúne a la crema y nata del reality. A una semana de haber arrancado, los fans ya van imaginando quienes podrían salir y quienes podrían ser los mejores de entre los mejores.

Como cada domingo, en este se nombrarán a los rendimientos más bajos, quienes pondrán en peligro su permanencia al pasar al Duelo de Eliminación, que en esta ocasión será el primero.

¿Quienes son los participantes con el rendimiento más bajo?

Tras una semana de intensas batallas los atletas tuvieron que dar su mejore esfuerzo para no ser los de rendimiento más bajo. Sin embargo, esto es inevitable para algunos de ellos. Fue así como Antonio Rosique anunció a los participantes que pondrán su permanencia en peligro.

Equipo Azul

Ernesto Cázares: "Sentí gacho, pero después lo analicé. No es algo nuevo para mi. Tengo mis motivos para estar aquí, a eso vine y no para irme en la primera semana".

"Esta es la temporada más difícil para mi, es la primera vez que vengo con un hijo y lo hace más difícil para mi. Quiero que vea los videos y que quiera ser como yo y mejor. Estoy emocionado, quiero hacerlo bien. La presión hace más difícil el All Star, no sabes si el cansancio te va a hacer llegar más lejos. Esta vez lo hago por mi mujer, hijo y el equipo azul", comentó.

Doris del Moral: "Estoy preparada para afrontar este Duelo de Eliminación con todo el poder que me caracteriza".

"Aparte de que tengo el cuerpo molido, parece que me pasó un trailer encima y ahora ver el circuito y saber que me enfrentaré con campeones. Nunca van a ver una Doris rendirse. que se echa para atrás. Soy una de las personas que voy por todo, me conocen y saben que voy a dejar el corazón", mencionó con emoción.

Equipo Rojo

Ana Lago: "Voy a estar concentrada. Voy a dejar todo en cada carrera y en cada tiro".

"Mi rodilla me está limitando, pero no será un impedimento para que de mi máximo. La rodilla lo voy a dejar a un lado, correré con el corazón. El sistema es nuevo, pero es una oportunidad para prendernos y seguir adelante en todo lo que nos proponemos día a día. Tengo ganas de salvarme y eso no lo voy a soltar", dijo.

Heliud Pulido: "Tengo que estar súper concentrado, analizando cada movimiento para poder lograr... se que las primeras carreras son importantes".

"Es algo extraño porque es un tema bastante raro, es un sistema de eliminación que no habíamos tenido. Sinceramente sí venía medio sentimental porque voy con Ana y me voy a enfrentar contra mi compadre. Saldré con algo diferente en el corazón, con todos los videos que me han mandado padres de familia; saldré con la motivación", expresó.

Todos los atletas arrancarán con cuatro vidas, será un enfrentamiento de cuatro personajes y todos contra todos, explicó Rosique.

