Eduin Caz: Avión y camioneta blindada "no los considero LUJOS"

Eduin Caz es uno de los artistas más reconocidos por su extraordinaria voz, además de ser el líder de Grupo Firme. Ante tanta fama ha llamado la atención de algunos periodistas como Gustavo Adolfo Infante, quien lo entrevistó para "El minuto que cambio mi destino" y donde el cantante reveló sus humildes orígenes, de los que está muy orgulloso.

Con seriedad le reveló al público lo duro que fue escalar a la cima, pues antes de tomar el micrófono tenía que levantarse muy temprano para irse a vender ropa al tianguis; también se dedicó a la tapicería. Fue así como combinaba esta actividad para sobrevivir y perseguía sus sueños durante presentaciones hasta que se encontró con su ángel de la guarda: Isael Gutiérrez, su manager.

Desde entonces la vida le cambio a Eduin Oswaldo Parra Cazarez, nombre completo del artista, pues ahora se le puede ver en buenos lugares y disfrutando de las mieles que el éxito le otorga a las celebridades. Sin embargo, como toda figura pública no es raro que se haya hecho de los denominados "haters", quienes lo atacan con regularidad y ahora parece que agotaron su paciencia.

Eduin Caz se olvida de su pasado humilde

El intérprete de "Ya supérame" tuvo momentos complicados antes de ser una figura reconocida, pues llegó tener dinero solamente para comprarse un panqué. No obstante, ahora come en lugares costosos y sin necesidad de ver los precios.

Este tipo de cosas que deja ver en sus redes sociales parece que no le gustan mucho a algunas personas, quienes le han lanzado críticas y tal parece que Caz decidió responderles de una manera que llamó mucho la atención.

Fue a través de las historias de su Instagram que el vocalista de Grupo Firme mencionó que que aviones y camionetas son herramientas de trabajo; ambas no las considera como lujos.

Asimismo mencionó que "si les cala mucho esto que el avión y la camioneta... trabajen, pues, pa' que los tengan. Ya ustedes deciden si lo usan de lujo o no. Para mi no es un lujo y a la familia y a todos mis fans que me apoyan, gracias".

Eduin Caz le responde a sus haters (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

“Es un peligro para México y una vergüenza para las artes marciales”: Gustavo Adolfo Infante sobre Alfredo Adame | VIDEO

Pedro Infante: Tras ser acusado de pederasta, Irma Dorantes explota y lo defiende; ¿qué dijo? | VIDEO

Jeanette: Así luce en la actualidad la cantante que conquistó con "El Muchacho de los Ojos Tristes" | VIDEO