Jeanette: Así luce en la actualidad la cantante que conquistó con "El Muchacho de los Ojos Tristes" | VIDEO

Corría el año de 1974 cuando la cantante Jeanette puso de moda la canción "Por qué te vas", misma que a la fecha sigue siendo sonada y recordada por muchas personas. Sin embargo, muy pocos hablan de esta mujer de mirada profunda y sonrisa impactante que comenzó su carrera en España.

Janette Anne Dimech, nombre completo de la cantante, es fruto del amor de un belga y una española. Nació en Londres, pero pasó la mayor parte de su infancia en Estados Unidos, pero terminó viviendo en la madre patria desde su adolescencia.

La intérprete de "El muchacho de los ojos tristes", éxito rotundo de los años 80, tuvo la idea de formar un grupo que llevó por nombre Pic-Nic, mismo que le dio éxito con la canción "Cállate niña". No obstante, el grupo se deshizo y ella se convenció de que la música no era lo suyo.

Jeannette pensaba convertirse en piloto de aviones

Después de casarse e irse a vivir a Austria, la apodada como "La Inglesita", tenía la firme idea de convertirse en toda una piloto de aviones; sin embargo, la vida la volvería a colocar frente al micrófono, pues el productor Rafael Trabucchelli la convenció para que regresara a la península Ibérica y firmara como solista.

Fue así como grabó varias canciones, así como "Soy rebelde", melodía que fue todo un éxito, pero que interpretó contra su voluntad, pues no le gustaba porque "no tenía nada que ver con ella". De hecho llegó a declarar que se resistió mucho hasta el cansancio, la hizo y al final les dio la razón: "no sabía que esa canción me iba a hacer famosa", reveló.

Algunas de las canciones más recordadas de Jeanette son:

"Corazón de poeta"

"Frente a frente"

"Cuando estoy con él"

"Toda la noche oliendo a ti"

"Ojos en el Sol"

"Acabaré llorando"

¿Cómo luce Jeanette en la actualidad?

Con las evidentes marcas que el tiempo otorga, pero sin perder la belleza que la ha caracterizado, Jeanette continúa trabajando con mucho cariño para su público. Se ha modernizado con las redes sociales, donde publica pedacitos de su vida, así como de sus recuerdos y proyectos.

“Todavía para muchos soy una niña. Aun con todos mis años llevo la melena larga, visto jeans y uso minifalda, ya que prácticamente tengo el mismo cuerpo de mi juventud. No soy la típica señora que ves en la calle", reveló la artista de acuerdo con Guiteca.

En la actualidad, Jeanette tiene 70 años y está en contacto con la gente que tanto la quiere. Su último mensaje fue de Feliz Navidad desde su casa y hace una semana se entrevistó con la cantante Sole Gimenez.

¿El América, fan de Jeanette?

Al parecer, el equipo de Santa Úrsula es admirador de la cantante... en realidad la porra Monumental, pues se dieron a la tarea de adaptar la canción "Por qué te vas" para apoyar a las "Águilas" en cada uno de sus encuentros.

Aunque la letra es diferente, mantuvieron el ritmo para que la gente pudiera recordarla con mayor facilidad y así intimidar a las barras rivales.

“Vayas donde vayas yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado de pasión, de ser campeón. Llevo los colores de mi amor, que grandes son. Somos la envidia de mitad de la nación, un crema soy”.

