Luis "Potro" Caballero celebra que su ex, Michelle Vieth, ya pueda actuar; se lo prohibían | VIDEO

Luis "Potro" Caballero es uno de los personajes emblemáticos del programa Acapulco Shore, pues ha participado en éste durante varios años. Sin embargo, hay algo que pocos saben: también es cantante y tal parece que podría hacer realidad su sueño de grabar a lado de su amigo Alejandro Fernández.

"Potro" reveló que para este año se viene una sorpresa con el cantante. Esto, debido a que lo publicó y tras una aceptación de sus seguidores, le mandó la idea al "Potrillo" y "le dejó la carta abierta y como que se podría hacer algo", declaró.

Cabe destacar que el joven fue parte del reality La Academia, donde logró tener una destacada participación, aunque él después hiciera varias revelaciones sobre el programa del que dijo, fue el mayor error de su vida.

¿Cómo quedó con Michelle Vieth?

Durante una entrevista para Imagen, el también influencer dijo que con su expareja Michelle Vieth quedo muy bien y aunque la ruptura fue muy extraña, se dejaron de ver por la pandemia, pero en un reencuentro pudo disculparse con ella.

"Como que ya empezaron a reabrir restaurantes y todo el tema. Un día me la encontré en uno y dije: 'ahí está, no me ha visto durante años' y le apliqué la fantasmal, qué va a pasar. Me acerqué, le pedí una disculpa, platicamos las cosas y quedamos bastante bien", declaró Luis Caballero.

Caballero festeja que Michelle Vieth regresó a la actuación

Después de estar inactiva muchos años, Michelle Vieth por fin regresó a la pantalla chica, algo que el "Potro" festejó porque es una actividad que le gusta bastante.

"Qué padre que ahorita esté como en su segundo aire haciendo lo que le gusta porque durante mucho tiempo se lo prohibieron y ahorita que está en novela y haciendo las cosas que de verdad le gustan, le deseo el mejor de los éxitos porque es una gran actriz", mencionó.

A pregunta expresa si la "muchachita" le compartió que su expareja, Christian Aparicio, le prohibió continuar frente a las cámaras, Luis Caballero mencionó que llegó a a escuchar algo: "no quiero decir cosas que no, pero creo que sí existía un tema ahí de que no le gustaba el tema de que actuara. Creo que cuando una pareja o alguien con el que tú estás te prohíbe hacerlo que te apasiona, desde ahí creo que estamos mal", afirmó.

