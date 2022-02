Pedro Infante: Tras ser acusado de pederasta, Irma Dorantes explota y lo defiende; ¿qué dijo? | VIDEO

Después de que se trajera a la actualidad la vida amorosa de Pedro Infante, uno de los ídolos más famosos de México, donde se le tachó de pederasta por algunos medios, Irma Dorantes no dudó en lanzar fuertes declaraciones en contra de quienes intentan "quitarle méritos".

La actriz de 87 años de edad aseguró que ella no era menor de edad cuando se casó con el cantante y además su madre firmó para dar su consentimiento. "Son especulaciones. Eso fue hace 60 y tantos años, ya todo lo que se tenía que decir... si yo no hubiera, estuviera o hubiera estado casada, no hubieran anulado mi matrimonio, o sí? No es cierto, no es verdad", declaró en entrevista para el programa De Primera Mano.

Sobre el porqué se han mencionado cosas negativas sobre el interprete de "Fallaste corazón", "Cien años" y "No volveré" aseguró que es porque ya se ha dicho todo de él "entonces hay que inventar cosas, porque como sigue siendo el ídolo pese a quien le pese, sigue siendo el intocable, el adorado de todo el mundo. Si no fuera así no siguieran sus películas y sus discos", mencionó.

Dorantes afirmó que todos lo adoran y aman por lo que algunas personas buscan quitarle méritos porque, a razón de ella, no ha salido nadie, ni va a haber otro actor ni cantante con tanta carisma como lo tuvo él. Por otro lado, calificó de acomplejados a quienes buscan desacreditar al originario de Maztlán, Sinaloa.

Irma Dorantes explica que no era menor de edad cuando se caso con el ídolo

Sobre si era menor de edad cuando se casó con el actor respondió que tenía 19 años cuando lo hizo: "¿cuál pederastia, explícame. Y está en el acta de matrimonio. Era menor de edad porque la mayoría de edad en ese momento y lo puedes checar era de 21 años. Por eso mi mamá tuvo que firmar.

¿Qué dijeron en De Primera Mano?

Gustavo Adolfo Infante mencionó que Pedro Infante sería un pederasta en caso de que se regresara el tiempo "y las normas de la sociedad y las leyes fueran como las actuales. Asimismo, aseguró que cuando se casó con la actriz ella tenía 15 años.

"Yo se que para Irma es muy duro escuchar esto y en su momento no se veía así, porque mi abuelita se casó a los 15 años, pero como están los tiempos. No aplica porque los tiempos eran distintos... Ahora hay más conciencia y sensibilidad para denominar a las personas", mencionó el titular del programa.

