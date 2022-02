“Es un peligro para México y una vergüenza para las artes marciales”: Gustavo Adolfo Infante sobre Alfredo Adame | VIDEO

Con la firme intención de limpiar su nombre de diversas acusaciones, Alfredo Adame convocó a una rueda de prensa para mostrar su permiso de portación de arma, así como los que acreditan la procedencia y legalidad de otras que tiene en su casa. Con esto, aseguró que está calificado psicológicamente para portarlas y no es ningún traficante de armas.

"Mis registros están vivos", mencionó tras aclarar que no tiene rifles de francotirador, sino armas de tirador de stand. "Y cada año, si yo voy a los clubes de tiro a tirar, renuevo estas petas, que se llaman, permisos de transportación".

Alfredo Adame golpeó y desarmó a un ladrón

Por otro lado, volvió a insistir en que es experto en artes marciales tras recordar un episodio donde golpeó y desarmó a un asaltante que había encañonado a su hijo durante un asalto frente a su casa.

"Le pusieron el arma a mi hijo, entonces cuando sucede esto, me dijo 'ábreme la cajuela de atrás' y oí que hacía ruido, luego ya no hizo; me salgo correteándolo y de repente lo veo que va ahí, me cruzo y sin que se diera cuenta le llego por atrás y doy un golpazo. En las artes marciales hay 7 puntos donde yo te pego aquí (señala), son 7 puntos donde te desconectan. Entonces yo le pego, no se cae, pero agarra saca una pistola 22 y avienta un tiro. Yo le quito la pistola, se me queda enfrente y accioné el arma dos veces", narró el ex galán de televisión.

La historia la terminó diciendo que tras volver a dispararle al presunto ladrón, lo increparon en redes sociales al calificarlo como asesino: "Supongo que el cuate se murió", reveló el actor.

¿Qué opinó gustavo Adolfo Infante?

Tras mencionar que no tenía ningún comentario ante la narración el titular de De Primer Mano, Gustavo Adolfo Infante, mencionó que es un peligro que se le permita ver series de "superhéroes" a gente como el actor, pues desarma a todos, los desconecta con sus conocimientos marciales; sin embargo, mencionó que "le rompieron el hocico a la primera de cambios en la calle".

Asimismo, le dijo que para próximos problemas debe inventarse nuevos insultos y cargos, pues siempre tacha a sus enemigos de ser alcohólicos y drogadictos, "porque en la mente de Adame, todo el mundo hace eso y el que en realidad es un peligro para la sociedad, un peligro para México se llama Alfredo Adame y una vergüenza para las artes marciales si es que alguna vez tomó una clase", declaró.

