Alfredo Adame: Susan Quintana revela las condiciones en las que vive el polémico actor | VIDEO

La tendencia en redes sociales y la prensa rosa en este momento es Alfredo Adame después de su polémica riña con una familia en plena calle. Desde entonces han salido a la luz varias cosas que el público desconocía del actor, como que vive en una casa muy vieja y que sigue ofendiendo a su expareja Susan Quintana.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Quintana mencionó que cuando se fue a vivir con el se dio cuenta que vive en una casa descuidada y no en una mansión como lo ha mencionado en otras ocasiones.

"Cuando yo entré por primera vez había un hoyo, un cuadrado, no sé por qué en el techo, pero muy grande. Me dijo 'lo voy a arregla'. Cuando entré a su casa cruje porque es una casa muy vieja como de madera porque según me habían dicho era una cabaña y como que la adaptaron" platicó.

De igual manera, reveló que se llegó a inundar el baño y una recamara por falta de mantenimiento. Asimismo, dijo que no se puede ir al baño por la noche debido a que no hay agua después de las 7. De acuerdo con un hombre que trabajó en la casa, el exgalán de telenovelas nunca quiso gastar en una bomba de agua.

Por si fuera poco, aseguró que nunca traía dinero, pero sí muchas deudas con los bancos, pues le llamaban constantemente durante todo el día.

Alfredo Adame sigue amedrentando a Susan Quintana

Después de romper su relación, Susan Quintana mencionó que Adame la ofendió y comenzó a amenazarla. Incluso dijo que hace poco respondió a un número desconocido, porque estaba a la espera de un paquete, y escuchó su voz; de nueva cuenta la insultó.

"No me lastima nada, me da lástima. Me da tristeza porque está solo", dijo.

