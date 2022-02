Antonio Zabala, novio de Natalia Téllez, comparte tierna FOTO con su hija Emilia

Este martes 1 de febrero se celebró la llegada del segundo mes del año, el Año Nuevo Chino y en la casa de Natalia Téllez, la llegada de su hija Emilia al mundo. Al ser uno de los bebés más esperados, propios y extraños se alegraron por este milagro.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la presentadora compartió una tierna imagen donde se le ve sentada y sosteniendo a la pequeña, quien lució un mameluco de osito. Como era de esperarse, sus seguidores se derritieron de ternura por el cuadro de la madre primeriza.

"Ayyyyyyy lloro de alegría!! Mereces todo lo bonito de la vida!! Te amoooo!! Bendiciones a esa bebecita!! Y a los papás", escribió su amiga Andrea Legarreta. Por su parte, Galilea Montijo le puso: "Mi chuliiiiii Que bendición!!!! Estoy tan feliz por ti". Otras figuras del espectáculo también se desbordaron en alegría y bendiciones para la nueva familia.

El embarazo de Natalia fue uno de los más esperados debido a que lo anunció a través de las redes sociales y en el programa donde participa, "Netas Divinas". Sin embargo, el hecho se viralizó después de que recibió duras críticas por declararse en favor del aborto y haber decidido ser madre.

"Creo que nunca me senté aquí a decir: ‘¡Yo nunca voy a tener hijos! Y dicen como que yo criticaba a las mujeres por tener bebés. Lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé, cuando mi pérdida más grande ha sido no tener una mamá", dijo en tono serio en una de las emisiones del programa.

Antonio Zabala comparte foto con Emilia

Como ya todos saben, la pareja de la conductora de 35 años es Antonio Zabala, un destacado productor musical que además es fotógrafo. Aunque tiene sus redes sociales abiertas hay muchas cosas que de él se desconocen. Sobre su relación con Natalia se calcula que comenzó durante el comienzo de la pandemia.

Por lo que se puede ver es un hombre amoroso que quiere y procura mucho a la famosa y a su perro Güero. Ella, en algún momento dijo que Zabala era su crush cuando iba al CEA.

Ahora, este afortunado hombre derritió a sus seguidores con una foto donde aparece con su peque recostada en el pecho. Aunque el impacto fue menor al de Natalia, mucha gente se emocionó por el cuadro de padre e hija.

(Foto: @zaabs)

