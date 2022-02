Rosalía eleva la temperatura en traje transparente del detrás de cámaras de "Saoko" | VIDEO

La cantante Rosalía es una de las estrellas juveniles que se ha dado a conocer en todo el mundo debido a su peculiar voz. Ahora, se encuentra prácticamente de manteles largos después de presentar su nuevo álbum titulado "Motomami", cuya portada generó revuelo al aparecer prácticamente desnuda, sólo usó un casco de motociclista con unos mechones de peluca.

"Madre miiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee", escribió la española para sorpresa de sus más de 18 millones y medio de seguidores.

Sin embargo, las sorpresas no terminan y como bien lo anunció Rosalía Vila Tobella, nombre completo de la artista, lanzó el pasado 3 de febrero el videoclip de la canción "Saoko" donde aparece a lado de un grupo de mujeres aficionadas a las motocicletas. Todas, al estilo "Rápidos y Furiosos", se concentraron para rodar a toda velocidad y hacer más de una suerte sobre los caballos de acero.

"Cuando pone' perla' en el collar de Vivienne

Es diferente, ya no son perla', uh, no

Cuando los cubito' de hielo, ya no es agua

Ahora es hielo, se congela', uh, no"

Rosalía se pone ajustado atuendo biker

Como en todo videoclip, existe un detrás de cámaras, y en el caso de Rosalía también. Fue a través de su cuenta de Instagram donde compartió un cachito de éste, mientras viaja de copiloto en una motocicleta para las escenas finales de la grabación. Sin embargo, llamó la atención su atuendo.

Con la mirada seria que la caracteriza, Rosalía mostró completo el traje que utilizó, mismo que la cubre casi por completo, pero destacó que resalto su figura estética y tiene varias transparencias.

En un fragmento del video, cuando descubrió la cámara que la estaba grabando, ella sólo atinó a sonreírle. Esto fue suficiente para que todo el mundo terminara más que enamorado de la española.

La publicación fue seguro para consentir a sus fans a quienes les agradeció todo el apoyo que le han brindado desde que comenzó su carrera: "Saoko papiiii saOOOOKOOOO MiL gracias x el apoyo".

SIGUE LEYENDO:

Eduin Caz: Avión y camioneta blindada "no los considero LUJOS"

Ximena Navarrete, criticada por dar solo leche materna a su bebé

Raúl Velasco y los apodos poco conocidos del conductor de Siempre en Domingo