Este anime de Netflix es LA OPCIÓN para terminar la semana

Las series deportivas tienen el poder de inspirar a las personas que las ven para practicar algún tipo de deporte. No es un secreto las cientos de cartas que han recibido Takehiko Inoue, creador de Slam Dunk, o Yoichi Takahashi, mangaka responsable de Captain Tsubasa (Súper campeones) para agradecerles por haber inmerso a miles de individuos a alguna disciplina.

El auge de estas historias ha sido importante para que cada vez más deportes sean incluidas narrativas con todo tipo de actividades. Desde el basquetbol, el boxeo, el futbol americano e incluso el tenis e inclusive el ajedrez han conseguido su propia serie animada.

Una de las producciones que se encuentran en Netflix y sale de lo convencional es Yowamushi Pedal, una entrega que se centra en mostrar la disciplina con la cual deben vivir los ciclistas para convertirse en los mejores.

¿De qué trata este anime en Netflix?

Sakamichi Onoda es un otaku obsesionado con las series anime, al punto de que de manera frecuente hace viajes frecuentes a la zona comercial de Akihabara con el fin de obtener figuras, soundtracks o episodios de sus producciones favoritas.

Para hacer estos traslados, el joven que acaba de entrar a la secundaria recorre al menos 90 kilómetros al día. Sin darse cuenta, esto lo ha ido entrenando en cuanto a resistencia y fuerza a la hora de pedalear, sobre todo porque el vehículo que conduce fue enviado a un taller por parte de su madre para que hicieran que no avanzara como lo hacen otras herramientas de su tipo.

La serie tiene un estilo particular que permite identificarla de forma rápida.

El máximo deseo del protagonista es conseguir amigos que amen lo mismo que él; sin embargo, por azares del destino termina por competir en contra de Shunsuke Imaizumi, otro alumno de primer año que es considerado un prodigio en el ciclismo.

De esta manera, Sakamichi comienza su aventura para entender que hay un deporte para cada persona y que además se sorprende de poder establecerse metas que antes pensó imposibles.

Ficha técnica:

Aunque la serie tiene cuatro temporadas, Netflix cuenta con las primeras dos.

En cuanto a los capítulos totales en la plataforma se tienen 62.

La duración de cada episodio es de unos 20 minutos.

La historia está basada en el manga del mismo nombre dibujado por Wataru Watanabe.

Se publica desde 2008 en la revista Shukan Shonen Champion.

Su mangaka ganó el premio a mejor manga shonen en la 39.ª edición de los Kodansha Manga Award.

Este reconocimiento lo ganó en empate con Nanatsu no Taizai (Los 7 pecados capitales).

¿Por qué ver Yowamushi Pedal?

Si bien no es una obra superior a animes como Ashita no Joe, Hajime no Ippo, Slam Dunk, The Prince of Tennis, Eyeshield 21, esta producción habla de un deporte cuya mayor competencia es el Tour de Francia y no tiene tanta fama que tienen otras disciplinas como el futbol o el basquetbol.

Como gran parte de estas series, al inicio se muestran los aspectos básicos que necesita la gente para familiarizarse con esta práctica tales como la resistencia, el cambio de velocidades, la inclinación como método para ir más rápido e incluso los tipos de bicicletas que existen.

En Netflix se tienen 62 episodios de este anime.

Contrario a lo que pasa en las historias genéricas, en Yowamushi Pedal no se muestran romances o los conflictos económicos tan típicos en los villanos de otras series. Sin embargo, esto no impide que tanto los héroes como los villanos tengan profundidad y se explique por qué motivo se comportan como lo hacen.

Además de esto, la acción es constante, pues los entrenamientos y las carreras cuentan con un ambiente de tensión que siempre pone al límite a los protagonistas, quienes no solamente deberán competir ante otras escuelas, sino en contra de ellos mismos.

Destaca sobre otras producciones por las características propias del ciclismo en equipos, en el cual cualquier atleta tiene habilidades y deficiencias que complican la carrera de forma diferente a como lo hacen con sus colegas. Esta obra no peca, como lo hacen otras como "Inazuma eleven" de usar elementos sobrenaturales o poderes para atraer al público.

Por si fuera poco, durante las competencias no se tiene claro quién puede ganar, ya que cada uno de los deportistas tiene ciertas habilidades que le dan ventajas en algunas partes de la pista, pero que lo hacen un blanco fácil en otras. A esto se suma el que no todos los personajes pueden cruzar la meta, por lo que aunque hay trabajo en equipo, muchas veces los personajes deben pensar en continuar sin los demás.

tiene muchos momentos épicos.

Pese a que el diseño de los personajes es un tanto rudimentario, la animación es fluida y conforme avanza la historia se presta más atención a lo que ocurre en la pantalla en lugar de cómo se ve. Un punto en contra es que después de un tiempo, sobre todo en la segunda temporada, los finales de los trayectos comienzan a parecerse.

Otro aspecto que se pudo haber dejado de lado se centra en uno de los villanos, Akira Midousuji, quien tiene una personalidad que intimida, hostiga y utiliza a los demás personajes, pero que después de cierto tiempo se convierte en un cliché de sí mismo.

A pesar de esto, la serie es divertida, dinámica y cuenta con diversos elementos que la hacen una entrega imperdible para los amantes de los spokon.

