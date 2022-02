"La más hipócrita" de la TV: Alfredo Adame arremete contra Andrea Legarreta por polémica en Hoy

Alfredo Adame volvió a arremeter en contra de Andrea Legarreta y aseguró que es una las personas más hipócritas que ha conocido en la televisión. El actor y conductora de 'Hoy' tienen una rivalidad desde que trabajaron juntos en el matutino de Televisa.

El también presentador de televisión revivió la polémica pelea que tiene con la esposa de Erik Rubín, después de que estuvieron juntos como titulares de la emisión matutina en los años 1998 y 2000. Adame reveló que tuvo muchos problemas con Legarreta cuando estuvo en 'Hoy' y las cosas se intensificaron cuando le dijo "perra" en un sketch.

Posteriormente, 2019, el ex actor declaró a una famosa revista de espectáculos que la protagonista de 'Vivan los niños' le había sido infiel al padre de sus hijas Mía y Nina Rubín, con un alto ejecutivo de la televisora. Sin embargo, Andrea lo negó todo y lo demandó legalmente por violencia de género.

Alfredo Adame vuelve a atacar a Andrea Legarreta

Esta semana, Alfredo Adame acudió a un programa de Multimedios en donde respondió varias preguntas de usuarios de Twitter, una de ellas fue sobre quién era la persona más hipócrita de la televisión. "Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos", puntualizó el usuario de dicha plataforma.

El polémico conductor no dudó en responder, pero solo se limitó a decir las iniciales del nombre de la persona por temor a que presentaran una queja en su contra: "Las iniciales, no voy a decir los nombres porque luego ya van a Derechos Humanos y a la protección de la mujer, es con A y con L".

Después uno de los presentadores del programa "SNSerio" asumió que se trataba de Andrea Legarreta y Adame no lo negó. "Tú dijiste el nombre y ¿Sabes qué? Ya me voy, y te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal", le dijo.

Los presentadores le preguntaron al protagonista de 'Más allá del puente' si podría perdonar a la conductora de 'Hoy'. "Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto", afirmó.

