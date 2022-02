Gaby Platas pudo ahorrarse un divorcio si hubiera hecho caso al "El Burro" Van Rankin

Jorge "El Burro" Van Rankin le hizo una sola advertencia a Gaby Platas, pero el no haber atendido a esta ocasionó que la actriz viviera una de las situaciones más difíciles en su vida.

De acuerdo con lo que ambos platicaron durante una dinámica en el programa Miembros al aire, el conductor fue responsable de presentarle a Alfonso Vera, con quien tuvo un matrimonio que duró cuatro años.

Según contó "El Burro", hace varios años se encontraba en un restaurante junto a su entonces pareja Karla Álvarez y Platas cuando recibió una llamada de uno de sus mejores amigos.

Se trataba de Poncho Vera, quien en avanzado estado de ebriedad le preguntó dónde estaba para seguir en la fiesta con él. Cuando le dio a conocer la identidad de las señoritas que lo acompañaban, el también actor le pidió que lo presentara con la exintegrante de Otro Rollo.

A esto, la intérprete aseguró que en varias ocasiones Jorge le había dicho que no había futuro en una relación entre ella y Vera, advertencia que ninguno de los dos quiso entender.

"Tú siempre me dijiste: "Tú y Poncho no, Platas, tú y Poncho no"", dijo Gaby.