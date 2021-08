Gaby Platas revela el verdadero MOTIVO por el que se operó a los 32 años para no tener hijos | VIDEO

Gaby Platas es una de las actrices que han logrado consagrarse dentro de la televisión en México y que no se han encasillado en un papel, pues la intérprete, lo mismo puede aparecer en un melodrama como villana, pues así se le vio recientemente en "¿Qué le pasa a mi familia?", a ser la parte divertida de programas con gran éxito como "Otro Rollo" y más cercano a estas fechas el muy exitoso "Me Caigo de Risa".

Una de las características que ha distinguido a Gaby a lo largo de su vida es la determinación, desde hace años, se supo de la decisión de la mujer de hoy 47 años, de no convertirse en madre jamás, por lo que a los 32 años se sometió a una intervención quirúrgica para no llegar a tener un embarazo no deseado.

En entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, Platas confesó, entre otras cosas, el verdadero motivo por el que desde que era una niña, decidió no convertirse en madre, esto a pesar de que en su familia le decían que era muy chica para tomar esa decisión y que más adelante le entraría el llamado de la maternidad.

El motivo por el que Gaby Platas no quiere tener hijos

Según lo que comentó la actriz, desde los 12 años tomó esa determinación, pues jamás tuvo el sueño de convertirse en madre y esa idea no la abandonó a lo largo de su desarrollo, por lo que a manera de responsabilidad decidió someterse a una operación que le imposibilitara la reproducción.

“Algún día pensé que lo más responsable era operarme, porque no quiero que vaya a haber un accidente o un bebé que no haya yo deseado, me parece lo más responsable, entonces tomé la decisión y todo bien con eso”, mencionó para el programa de YouTube En la Casa de Mara.

Platas también destacó que su familia no se sorprendió ni cuestionó su decisión, porque era algo que ya había planeado y que en realidad lo que les hubiese sorprendido era la noticia de un embarazo.

Entre las cuestiones que contó, fue la situación de violencia que vivió al lado de su tercer esposo Francisco de la O, pues destacó que incluso había situaciones de abuso de drogas.