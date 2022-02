¿Para Belinda o para María Fernanda, a quién le dedica su nueva canción Christian Nodal?

Luego de un poco más de un año de relación sentimental y comprometerse en matrimonio, Christian Nodal y Belinda confirmaron su separación el pasado 12 de febrero, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha revelado las razones por las que decidieron poner fin a su amor, ambos han seguido con sus vidas profesionales.

La prueba de ello es el propio Christian Nodal, quien tan solo a unos días que confirmó su ruptura de Belinda, anunció que ya tiene nueva casa disquera y que además lanzaría este viernes 18 de febrero una nueva canción, luego de más de 2 años de no poder hacerlo.

Fue este 17 de febrero por medio de sus redes sociales cuando Nodal anunció la llegada de un nuevo tema el cual lleva por título “Ya no somos ni seremos” y que inmediatamente causó la expectativa de los seguidores del cantante, pues algunos creen que puede estar dedicada nada más y nada menos que a Belinda.

Y es que, lo que mucho se dijo fue que el día que Nodal y Belinda terminaran, las canciones del intérprete del regional mexicano serían grandes composiciones llenas de desamor y dolor, pues cabe recordar que Christian escribe sus propios temas.

Fue así como en internet se filtró “Ya no somos ni seremos”, un tema sin duda que bien podría hablar del dolor que siente por no estar cerca de Belinda y es que dice más o menos así:

“Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, y toma uno como loco ni con otro amor tampoco, lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida, cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir, no era lo que quería, duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo, las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me duele aceptar y aunque tanto hacer que ya no somos ni seremos”, se escucha en la parte final del nuevo tema de Nodal