Filtran supuesta letra de 'Ya no somos ni seremos', la nueva canción de Christian Nodal

En los últimos días trascendió la separación entre Christian Nodal y Belinda, quienes estuvieron comprometidos durante ocho meses con planes de boda tras vivir un noviazgo bastante mediático por la forma en que iniciaron su relación que fue en el programa "La Voz México", donde ambos eran coaches.

Y aunque todo parecía marchar bien, la expareja se enfrentó a momentos difíciles por lo que decidieron terminar con la relación, fue Christian Nodal quien confirmó el rompimiento a través de su cuenta de Instagram y aprovechó para pedir respeto por la forma en la que ambos viviría este momento.

Después de la noticia ninguno de los cantantes ha dado alguna explicación del porqué terminaron, no obstante cada quien ha publicado su sentir, por su parte la cantante de "Luz sin gravedad" agradeció a sus fans el apoyo y aseguró "que le dolía y mucho", mientras que Nodal contestó algunos tuits referentes a su relación pasada y pidió a la gente dejar de opinar, pues aseguró que la más afectada sería Belinda si se habla más a fondo, posteriormente borró las respuestas.

La nueva canción de Nodal

El intérprete de "De los besos que te di" anunció que será el viernes 18 cuando sus fans podrán disfrutar de música nueva del cantante después de dos años de "haber guardado tanta música", lo cual refirió con orgullo y emoción.

Fue en este contexto que se filtró la supuesta letra de su próximo sencillo que posiblemente se titule "Ya no somos ni seremos", esto tras haber usado la frase en un hashtag.

Algunos fans aseguran que la canción está basada en su relación Belinda por algunas referencias muy directas: "Quise... mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste" se puede escuchar en la melodía que está por estrenar el cantante de 23 años. Esta frase la han relacionado con su expareja por el hecho de que mientras estuvo con ella se hizo tatuajes en honor a la intérprete de "Amor a primer vista".

"Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo" se puede escuchar más adelante, este verso alimenta la teoría de que fue Belinda quien decidió ponerle fin a la relación con Nodal por alguna traición o decepción.

Una parte que ha llamado la atención tras escucharla con detenimiento es la frase "Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos" y es que hace referencia a que a pesar de que no hubo violencia física, el dolor hizo que la otra persona se diera cuenta de la realidad de las cosas.

En este contexto tiene más sentido el último mensaje publicado por la cantante en el que externó lo que aprendió de la relación con una frase de Simone de Beauvoir: "el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.”

