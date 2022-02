"Belinda y Nodal ya tronaron", la cumbia que le compusieron a la expareja | VIDEO

Todo era palabras bonitas, regalos costosos, viajes y mucho amor, pero un día pasó lo que muchos creyeron tardaría muchos años: Belinda y Christian Nodal decidieron separarse en vísperas del Día del Amor y la Amistad y con un compromiso de boda.

Las redes sociales de los cantantes fueron el aval de lo que se decían y cómo la pasaban juntos, por lo que el interés de sus fans creció como la espuma, aunque hoy en día, están divididos defendiendo a quien consideran tuvo la culpa de haber terminado la relación.

Medios de comunicación y varios personajes del mundo del espectáculo también han emitido su opinión sobre los que juraban amarse hasta la eternidad. Como Lyn May, quien le aconsejó a la también actriz sacarle el dinero a sus parejas o Raquel Bigorra, quien le dijo que se quedara con el famoso anillo de 3 millones de dólares.

Crean la cumbia de Belinda y Nodal

Aunque muchos vieron la situación como una verdadera tragedia, hubo quienes lo tomaron con mucho sentido del humor. Fue el caso de la Piñatería Ramírez, negocio que siempre está atento a las noticias en tendencia para fabricar las figuras "de moda" e incrementar sus ventas.

Sin embargo, también le pusieron mucho ritmo a la separación y no, no es obra de cualquiera de los dos, sino del famoso Mister cumbia, cantante que está atento de igual manera de las situaciones más polémicas del país. Oportunismo o no, este hombre plasmó de manera magistral todos los elementos que giran al rededor de la famosa expareja.

Otros éxitos que el cantante tiene son: La cumbia de Alfredo Adame y el del Coronavirus.

