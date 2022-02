Diva del Cine de Oro tuvo un nieto que triunfó con Star Wars

Actores y actrices que comenzaron su carrera en el Cine de Oro, además de dejar huella en la cinematografía nacional, empezaron su dinastía que llegó hasta Hollywood. Este el caso de Lupita Tovar, quien fue una estrella en la época dorada del séptimo arte y después su hija y sus nietos continuaron su legado teniendo mucho éxito, pues uno de ellos triunfó con Star Wars.

Guadalupe Natalia Tovar, nombre completo de la diva, es una de las artistas que es parte de la historia de la cinematografía nacional, pues a pesar de comenzar su carrera en Estados Unidos, formó parte de la primera película sonora del Cine Mexicano. Debido a su larga trayectoria y a su trabajo, en ambos países recibió diferentes reconocimientos que la consolidan como una estrella de la pantalla grande.

Lupita Tovar: diva del Cine de Oro y Hollywood

La actriz nació en Matías Romero, Oaxaca, el 27 de julio de 1910. Con tan sólo 19 años fue descubierta por el director de documentales Robert Flaherty, quien la llevó a Hollywood para interpretar diferentes papeles en películas mudas. Al igual que Dolores del Río y Lupe Vélez, que supuestamente tenían una enemistad, supo ganarse un lugar en la industria.

Su primer película fue 'The Veiled Woman' de 1929, sin embargo, no pudo conseguir la misma popularidad que sus paisanas quienes eran consideradas estrellas de renombre en Hollywood. No obstante continuó su prolífica carrera actuando en versiones hispanas de diferentes cintas como 'La voluntad del muerto' (versión en español de 'The Cat Creeps') y 'Drácula'.

Lupita Tovar comenzó en el cine mudo en Hollywood Foto: Especial

En 1932, el director Antonio Moreno, la convocó para que protagonizara 'Santa', la primera película sonora que se proyectó en México. Después de este trabajo regresó a Estados Unidos para continuar con su carrera en cintas como 'Mr. Robinson Crusoe', 'The Invader', 'The Fighting Gringo', 'Green Hell', 'Two Gun sheriff', por mencionar algunas producciones.

A pesar de tener algunas propuestas de trabajo, la diva del cine decidió retirarse de forma definitiva en 1945, puesto quiso dedicarse a la familia que formó con Paul Kohner. Junto a su esposo, que también era su representante, tuvo dos hijos: el productor de televisión Pancho Kohner y la actriz Susan Kohner, quien fue nominada al Óscar en 1959, y tuvo dos hijos que han continuado con el legado de su abuela.

Lupita Tovar abuela de directores y escritores de American Pie y Star Wars

Susan Kohner es una actriz estadounidense que fue reconocida por su papel en la película 'Imitación a la vida', en donde interpretó a una joven mulata que quería hacerse blanca. Por esta interpretación fue nominada a un premio Óscar y ganó un Globo de Oro.

Susan Kohner tuvo dos hijos Chris y Paul Weitz Foto: Especial

Al igual que su madre, y a pesar de tener una trayectoria importante en la pantalla grande, en 1964, se retiró para cuidar a sus dos hijos, Chris y Paul Weitz, quien han sido escritores, directores y productores de películas como 'American Pie' y 'About a Boy' ('Un gran chico', en español).

Aunque juntos han hecho las películas antes mencionadas, Chris ha trabajado como director en 'La brújula dorada', 'Luna Nueva' de la saga de 'Crepúsculo' y 'Una vida mejor', mientras como escritor participó en 'Rogue One: una historia de Star Wars', protagonizada por Diego Luna.

Mientras tanto, Paul ha hecho 'In Good Company', 'American Dreamz', 'Cirque du Freak: The Vampire's Assistant', 'Little Fockers', 'Being Flynn' y 'Admission'.

SIGUE LEYENDO:

Bella actriz conquistó el Cine de Oro y tiene un nieto nominado al Oscar que triunfó con Disney

Famoso ícono del Rock and Roll que conquistó el Cine Mexicano tiene un hijo que triunfó en Timbiriche

Querida actriz del Cine de Oro tiene sobrinos que triunfaron con Onda Vaselina y OV7