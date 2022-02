Famoso ícono del Rock and Roll que conquistó el Cine Mexicano tiene un hijo que triunfó en Timbiriche

El Cine Mexicano y el Rock and Roll cuenta una misma historia que se comenzó a escribir en los años 60, cuando muchos grupos se hicieron populares y sus integrantes se convirtieron también en estrellas, como sucedió con este famoso ícono del género, que conquistó la pantalla grande y tuvo un hijo que siguió sus pasos y triunfó en Timbiriche.

Benito Raúl Ibarra Garza, nació en Reynosa, Tamaulipas el 11 de octubre de 1948, en el ambiente artístico se dio a conocer como Benny Ibarra. En 1965 debutó como cantante con la banda de Rock and Roll "Los Yaki", agrupación que desde sus inicios marcó una diferencia con las demás bandas de la época, con una fuerte influencia de los grupos ingleses.

"Los Yaki" surgieron después de la desaparición de Los Ángeles Azules de Matamoros, en 1965, cuando dos de sus exintegrantes, los hermanos Gazcón, José Luis y Manuel se unieron a Benito y Miguel Ángel Ibarra, completándose el grupo con la inclusión de Alfonso Ascencio. Se considera una de las agrupaciones mas representativas surgidas a mediados de los años 60.

Benny Ibarra, el Rock and Roll y el Cine Mexicano

"Los Yaki" participaron en la producción cinematográfica en la película "Sor Ye-Ye" (1968), protagonizada por Hilda Aguirre, Manuel Gil y Enrique Guzmán, y en la que Ibarra comenzó a figurar al cantar el tema principal junto a la agrupación.

Durante esa época, Benny Ibarra fue uno de los primeros roqueros en usar cabellera larga, creando polémica pues su peinado era mal visto, por lo que debió cortárselo.

Algunas cintas por las que se le recuerdan son "Un Quijote sin mancha" (1969), y en la década de 1980 trabajó con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en su programa de comedia, llegando a formar parte de su elenco durante la segunda mitad de esa temporada y también en 1982, y en las películas "El Chanfle 2" (1982) y "Charrito" (1984).

Otros títulos por los que se le recuerda son: "Don ratón y don ratero" (1983), "Cosas de Casados" (1984), "Charrito" (1984) y después de varios años de ausencia en el cine grabó "La vecina" (2015) y "Enamorándome de Ramón" (2017).

El éxito de su hijo en Timbiriche

Benny Ibarra se casó con la cantante y actriz Julissa, considerada la primer mujer en cantar Rock and Roll, e hija de la actriz del Cine de Oro Rita Macedo. Junto a la artista tuvo dos hijos Benny y Alex. Además, el cantante y actor tiene otras dos hijas, Verónica y Andrea, quien también es cantante y participó en el famoso programa "Lucky Ladies"

Benny Ibarra (hijo) nació el 8 de septiembre de 1970 en Ciudad de México. Entre 1985 y 1989 estudió voz, guitarra, música clásica, composición y teatro musical en Walnut Hill School for the Arts y en 1990 en Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, para después regresar a México.

Inició su carrera musical en el grupo Timbiriche en 1981, donde estuvo por una temporada corta, hasta 1985, cuando fue remplazado por Eduardo Capetillo. En 2007, se reunió una vez con los integrantes originales de la famosa banda más para celebrar los 25 años con un una gira, 3 discos y un documental; 10 años después, en 2017, grupo regresó para celebrar 35 años.

