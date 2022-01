Dolores del Río tenía una actriz enemiga en el Cine de Oro; NO era María Félix

Dolores del Río fue una de las máximas estrellas del Cine de Oro, pues la actriz no sólo triunfó en la industria nacional, sino también en Hollywood, en donde debutó y alcanzó la fama. Constantemente fue comparada con María Félix y aunque se decía que tenían una rivalidad, la realidad es que Lolita era enemiga de otra compañera que también trabajó en Estados Unidos.

Aunque la diva del cine mexicano nació en Victoria de Durango, el 3 de agosto de 1904, comenzó su carrera en Hollywood, ya que fue descubierta por el director de First National Pictures, Edwin Carewe, quien la invitó a participar en 'Joanna' cinta muda de 1925. A partir de esa primera aparición, consiguió varios papales hasta que llegó su primer protagónico con 'Pals First' y posteriormente su primera película sonora 'The Bad One' en 1930.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre real de la actriz, consiguió consolidarse en la industria cinematográfica estadounidense, pues hasta llegó ser considerada la primera actriz mexicana y latinoamericana en triunfar en Hollywood. Sin embargo, había otra intérprete que también era originaria de México y que estaba trabajando en Estados Unidos, pero que fue menos conocida que la duranguense. Lupe Vélez tuvo una enemistad con Del Río debido a que eran comparadas en la industria.

Lupe Vélez era originaria de San Luis Potosí Foto: Especial

Lupe Vélez, la vedette mexicana que llegó a Hollywood

María Guadalupe Villalobos Vélez, nombre completo de la artista, nació en San Luis Potosí, el 18 de julio de 1908. Comenzó en el mundo del espectáculo como vedette y bailarina, pues fue pionera de las "Exóticas" del Teatro de revista en México, debido a que en su espectáculo aparecía semidesnuda, mientras cantaba canciones llenas de picardía.

Lupe se trasladó a Estados Unidos para poder seguir con su carrera artística, ya que en México los productores se negaban a aumentarle el sueldo. Su talento y belleza la llevó a conseguir un pequeño papel como extra en un cortometraje protagonizado por El Gordo y el Flaco llamado 'Sailors, Beware!'.

Posteriormente, la actriz hizo su primera película en 1927 cuando fue parte de 'El Gaucho'. Gracias a su actuación y personalidad explosiva consiguió estelarizar 'La Montañesa', 'Where East Is East', 'Tiger',' The Morals of Marcus', 'Gypsy Melody', 'Squaw Man' y 'Mexican Spitfire', por mencionar algunos proyectos de su larga trayectoria.

Así era la rivalidad de Dolores del Río y Lupe Vélez

Debido a que Dolores del Río y Lupe Vélez comenzaron en el mundo del espectáculo con pocos años de diferencia, eran siempre comparadas. No obstante lo que más las diferenciaba era su personalidad, pues mientras la originaria de Durango se expresaba refinadamente, Guadalupe era mucho más explosiva y no le importaba lo que la gente dijera de ella.

De acuerdo a varias anécdotas de la época, debido a que Lolita era mucho más conocida, Lupe no quería convivir con ella, y aunque demostraba su profesionalismo durante las filmaciones, constantemente hacía comentarios sobre su compañera y connacional, quien nunca contestó a las agresiones.

Según algunos registros, durante un evento Dolores pisó accidentalmente la cola del vestido de la llamada 'The Mexican Hurricane' (El Huracán Mexicano), lo que provocó que esta enfureciera y comenzara una discusión, sin embargo, la protagonista de 'María Candelaria' hizo caso omiso a los gritos de su compañera.

Mientras Dolores del Río regresó a México en 1943 para triunfar en el Cine de Oro, Lupe Vélez tuvo un trágico final, pues el 13 de diciembre de 1944 se quitó la vida, desatando un escándalo y diferentes teorías sobre su muerte. En tanto, Lolita falleció el 11 de abril de 1983, en California, Estados Unidos a los 78 años de edad.

Dolores del Río y Lupe Vélez no se llevaban bien debido a sus diferentes personalidades Foto: Flickr

