La seguridad en Ecatepec es prioritaria, pero, sobre todo, la seguridad de las mujeres: Azucena Cisneros

El gobierno municipal de Ecatepec lanzó una aplicación llamada Red Violeta, que tiene contacto directo con la Policía y está a disposición de todas las mujeres en caso de que se encuentren en una situación de peligro, así lo dio a conocer Azucena Cisneros, presidenta municipal, en entrevista con Blanca Becerril.

Azucena Cisneros Coss puntualizó que cuando una mujer se conecta con la aplicación, estará protegida y resguardada, porque desde el C4 seguirán su trayecto hasta que llegue a casa.

Señaló que comenzaron con 10,000 mujeres y ahora más de 50,000 están conectadas. Llamó a la población femenina de Ecatepec a descargarla, porque es una manera de estar protegidas. “Yo misma la bajé y ya sé que voy a estar en contacto con una patrulla cuando lo necesite”, porque “una mujer trae el teléfono en la mano y se ha vuelto muy rápido de operar”.

Señaló que, si bien la seguridad en todo el municipio es un tema prioritario, “que llegue una mujer a gobernar en Ecatepec y no atienda estos temas, es algo paradójico; trabajamos con todos, pero sobre todo con las mujeres”

Cisneros Coss puntualizó que “Ecatepec se transforma en materia de seguridad en poco tiempo, pero sobre todo en seguridad de las mujeres, en bacheo, en iluminación”.

Los convenios suscritos no serán letra muerta, señaló Azucena Cisneros.

Informó que han suscrito convenios con los municipios colindantes, y señaló que no serán letra muerta, sino que se transformarán en acciones, porque “tenemos coordinación que hemos consolidado desde antes de la campaña y no solo es en seguridad; firmamos con Acolman por límites territoriales; sobre limpieza de canales con Coacalco, para prevenir inundaciones; con Tecámac tocamos el tema de residuos sólidos y de la construcción de espacios seguros; con Tlalnepantla trabajamos en la pavimentación de un camino común. Son acciones concretas que nos benefician a todos, porque la metrópoli ya no tiene fronteras”.

Dijo que la calidad de vida de los ecatepenses es un tema que deben atender, porque “porque la población merece vivir bien con servicios de calidad; muchos vecinos de Ecatepec vienen a trabajar a la Ciudad de México. Un día sin ecatepenses en la Ciudad de México, sería como un día sin mexicanos en Estados Unidos”, y por eso es preciso garantizar caminos seguros, medios de transporte seguros, aunque lo mejor es “que la gente se quede allá, estamos trabajando con empresas para que los ecatepenses trabajen allá”.

Dijo que también están preocupados por el respeto de los animales y por generar un marco jurídico y ético”.

Señaló que tendrán inversión importante en agua, además de que atenderán 200 socavones y de que por lo pronto han pavimentado 100 calles y está próxima la pavimentación de otras 100. “Se dice fácil, pero Ecatepec tiene más de 13,000 calles, así que me tengo que apurar”.

Subrayó que “viene mucha inversión, sobre todo de Presidencia y del gobierno estatal, trabajamos muchos proyectos. Estaremos estabilizando temas de agua, seguridad, ya tenemos 300 senderos seguros y vamos por otros 300, porque si no vemos a Ecatepec en magnitud, no podemos ver el total”.

Finalmente, Azucena Cisneros Coss apuntó: “la vida me puso en el mejor momento en el mejor lugar”.