Así fue la TRÁGICA muerte de Lupe Vélez, la primera actriz mexicana en Hollywood

María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, fue una de las grandes estrellas del cine en México en los años 30 y 40, por lo que su gran talento y belleza la llevaron a convertirse en la primer actriz mexicana en debutar en Hollywood, lo que nadie se esperaba era que la nacida en San Luis Potosí se quitara la vida a los 36 años de edad.

Después irrumpir como la primera mexicana en el mundo del cine de Estados Unidos, la actriz terminó por dejar este mundo el 18 de diciembre de 1944, esto debido a un problema personal, donde se dice que no quería ser madre soltera por un tema religioso; además de tener un trastorno bipolar que fue el que le daría la salida de este mundo.

Vélez no solo se hizo de un lugar en Hollywood, sino que también tuvo que luchar contra un tema de racismo y machismo, propios de la época, donde le llegaron a decir "The Mexican Hurricane", "Hot Tamale" o "Senorita Cyclone"; ella se supo sobreponer a todo eso, pero con lo que no pudo fue con una decepción amorosa, ya que ahora, la segunda en LA involucraba a un pequeño.

Según Gabriel Ramírez, autor de "Hollywood Babylon". explica que el tema religioso, era muy católica, le hizo penar que no podría ser madre, por lo que después de terminar so romance con Arturo de Córdova y que Harald Ramond negara que el bebé que estaba esperando era de ella, decidió tomar la decisión más difícil, quitarse la vida.

Cómo lo hizo

Se dice que gracias a estar tratando el tema de la bipolaridad, Lupe tenía acceso a un sedante, mismo del que ingirió 64 pastillas para así quitarse la vida, pero en el libro de "Hollywood Babylon", explican que después de ingerir el medicamento se arrepintió, pero sus intentos de vomitar en el baño fueron en vano, ya que muchas de ellas ya se encontraban en el intestino.

Para cuando llegaron las autoridades a su casa en Beverly Hills, la actriz de 36 años estaba muerta con la cabeza dentro del inodoro, esto después de los muchos intentos de sacar las pastillas que había ingerido previamente para quitarse la vida. Se dice que antes de fallecer había invitado a algunos amigos a una cena, esto podría entenderse como su despedida.

Lupe, además de talentosa tenía un carácter muy fuerte, por lo que mucha gente pensaba que le gustaba pelear con todos, pero ella siempre argumento que la realidad es que tiene que luchar por todo, esto no solo por el tema del racismo en Estados Unidos, ya que en una ocasión le confesó a su amiga Taylor que desde que era pequeña siempre tuvo que luchar.

