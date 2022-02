Arath de la Torre aparece con reportero al que "amenazó" y revelan que pasó

Hace algunas semanas el nombre de Arath de la Torre encabezó la portada de una revista de espectáculos en donde se aseguró que el conductor del programa “Hoy” había tratado de reconquistar a su exnovia quien a la vez es pareja sentimental de Julio Alegría quien fuera excompañero del también actor en la obra “El tenorio cómico”.

Debido a lo anterior, Arath de la Torre supuestamente habría salido de la puesta en escena antes mencionada, sin embargo, un reportero de nombre Jorge Ualde habría comentado algo sobre la salida del Tenorio Cómico del conductor de Hoy en un programa de espectáculos.

Esto habría causado la molestia de Arath De La Torre, por lo que buscó al reportero vía whats app y le envió una serie de audios en donde el conductor de Hoy amenazó a Ugalde.

“El que se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia, no lo voy a permitir; no es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto. Porque si no te voy a ir a buscar personalmente”, se escucha decir a Arath de la Torre