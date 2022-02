El consejo que Raúl Araiza le dio a Arath de la Torre tras las acusaciones de acoso

Recientemente se dio a conocer que Arath de la Torre saldría de la obra de teatro "El Tenorio Cómico." por un escándalo que involucraba a su expareja sentimental Andrea Rodríguez, novia del actor Julio Alegría.

Fue TVNotas quien desmintió que la salida del presentador se debía a una supuesta carga de trabajo, pues la revista aseguró que el también actor hostigó a Andrea y como prueba de ello mostraron varias capturas de pantalla sobre los presuntos mensajes que le envió de la Torre a su compañera.

Después del escándalo, Arath se tomó un momento en el programa del martes 1 de febrero para hablar sobre lo sucedido y negarlo, por lo que agregó que procederá legalmente contra la revista.

En un encuentro con la prensa, Raúl "El Negro" Araiza habló sobre la polémica, especialmente porque es amigo tanto de Arath como de Julio y aseguró que su compañero se encuentra bien y negó que haya sido de la forma en que se difundió, por lo que los dos involucrados están tranquilos.

Aprovechó para aconsejar Arath sobre lo sucedido.

"Todos estamos (expuestos), yo pienso que no hay que engancharse, no importa qué digan, y sobre todo darles una explicación a ustedes (la prensa) siempre, pero no, bueno yo (recomiendo), no hay que engancharse”