Arturo Carmona niega haber ofendido a Aracely Arámbula por hablar de su romance

Arturo Carmona ha sufrido las consecuencias de sus declaraciones con respecto a la relación que mantuvo con la actriz Aracely Arámbula, al asegurar que su vínculo llegaba a tal nivel que incluso llegó a ser una figura paterna para los hijos de la actriz, quienes son descendientes de Luis Miguel.

Pese a que la actriz mexicana hizo público su romance, Arturo por su parte admitió que esto fue porque ella aún tenía sentimientos por 'El Sol de México', por lo que todo parecía indicar que la relación había llegado a su fin; sin embargo, la expareja de Alicia Villarreal afirmó que su relación continúa vigente.

“Yo considero que no hablé mal de nadie, yo lo vi normal, ni lo vi que estuviera hablando o criticando a alguien, al contrario, di mi punto de vista de lo vivido, y creo que no ofendí a nadie y la prueba está en que no tuve ningún reclamo de nada ni de nadie, y pues bueno, ahí lo dejamos”, explicó Carmona en entrevista para el programa Hoy.

De igual forma aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de celebrar el amor y la amistad a lo largo de todo el año, y no sólo el 14 de febrero.

Arturo Carmona niega haber ofendido a Aracely Arámbula

“Los 365 días debemos de celebrar el amor, debemos celebrar la amistad, creo que el amor mueve todo, no se mueve nada sin amor en general, hace algunos años, obviamente cuando era más chavo pues sí me ilusionaba ese día, me sigue ilusionando, pero no igual, me di cuenta que es un tema que podemos celebrar todos los días”, expresó.

No obstante, el presentador de televisión afirmó frecuentar mucho cariño en este tipo de festejos, por lo que en estas ocasiones intenta sorprender a su pareja.

“Pastel de corazones y de fresas con crema, del oso, de las flores, que no es cursi, al contrario, se ve muy bonito, pero podemos entregarlo todos los días, no solamente en este día, no soy anti San Valentín, por supuesto que no, qué bueno que se celebra y se festeja un día, pero debemos hacerlo siempre”, remató.

