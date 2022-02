Aracely Arámbula saltó a la fama gracias a este papel que le arrebataron a Adamari López

Adamari López contaba con solo seis años de edad cuando comenzó su trayectoria artística como actriz en su natal Puerto Rico; su debut fue en la novela "Cristina Bazán", producción del canal 2 de Telemundo, en donde trabajó junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma".

Tras haber participado en diversas puestas en escena en el Teatro Tapia de Puerto Rico, la joven actriz capturó la atención de algunos productores mexicanos quienes la invitaron a visitar nuestro país y así audicionar en las novelas mexicanas. Por ello cuando Adamari López aterrizó en México en la década de los 90 la respaldaban casi dos décadas de carrera y ya brillaba como estrella de la actuación en su país.

Decidida a crecer como actriz y consolidar su trayectoria como actriz de telenovelas la joven puertorriqueña comenzó a trabajar en algunos proyectos tanto en Televisa como en TV Azteca, sin embargo, al inicio no la tendría tan sencillo ya que se encontró con algunas situaciones que la llevó a ser vetada de una de las televisoras.

Adamari López vino a crecer como actriz en México

Durante una entrevista que sostuvo con el agente Joe Bonilla, Adamari López confesó cómo fueron sus primeros años como actriz a su llegada a México. La exesposa de Luis Fonsi recordó cuando acudió a Televisa para una audición para la telenovela “Pueblo chico, infierno grande”, la cual era protagonizada por Verónica Castro.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, dos de las figuras que ya estaban cotizando en México”, recordó la puertorriqueña, y las actrices mexicanas eran egresadas del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), por lo que ella suponía “que las iban a mirar más a ellas, porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”.

No obstante, contrario a sus expectativas, fue ella la elegida para representar el papel de Leonarda Ruán joven, la protagonista. “A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo. Me hicieron un cambio de imagen... Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, narró.

Adamari tuvo que dejar Televisa por un tiempo

Pero solo bastaron unos días para que su felicidad se disipara, ya que le preguntaron si ella era una de las actrices que formaba parte del reparto de la telenovela “Señora Tentación”, transmitida por TV Azteca y protagonizada por Lucía Méndez: “Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula”, contó.

Y recordó que en aquella época “aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, contó. Tras ese doloroso episodio las cosas cambiaron, ya que se gestó una reestructuración en Televisa, lo que le permitió a Adamari entrar de nuevo en otro de los proyectos.

Finalmente, en diciembre de 1997 se estrenó la telenovela “Sin ti”, el que se convertiría en su primer proyecto en México, mientras que al año siguiente formó parte del elenco en el melodrama “Camila”, en donde interpretó un papel de villana, al lado de otras celebridades como Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán.

