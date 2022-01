Aracely Arámbula abusa del Photoshop y termina idéntica a Paris Hilton

Aracely Arámbula es una de las cantantes y actrices más guapas de México, situación que queda en evidencia en cada una de sus publicaciones en redes sociales y en todos los proyectos donde aparece. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una foto en su Instagram donde se ve idéntica una estrella de talla mundial como Paris Hilton.

La imagen se compartió en julio 2021, pero para sorpresa de muchos no parecía que era ella, sino a la modelo estadounidense, situación que no pasó desapercibida por sus fans, ya que más allá de la hermosura dejaron claro que no era ella. En la foto aparece en ropa interior negra, con el abdomen bien definido.

La realidad es que el Photoshop que se usó para la foto fue bastante, tanto como para que Aracely dejara de parecerse. La postal es bastante artística. La modelo sale con lencería negra, una bata del mismo color, pero con transparencias. El lugar un cuarto con un espejo en el fondo que deja ver un poco de su espalda.

La reacción de la foto

La postal, como era de esperarse, causó furor entre sus seguidores, en parte por su increíble físico, como por la parte del Photoshop que hizo que su cara cambiara demasiado. La imagen forma parte de una sesión de fotos para una revista o para una campaña publicitaria. Pero eso no fue factor para llenarla de likes.

La publicación que compartió el pasado 9 de julio registró 137 mil likes y un sinfín de comentarios donde dejaron claro que es hermosa, así como fueguitos y corazones. Pero los comentarios de los filtros y que no se parecen también se hicieron presentes. “Un baño y menos filtros y se vería diferente”. “No se parece. Araceli es guapa. La de la foto está más guapas. No exageren con los filtros”.

La realidad es que la cantante sigue cautivando a sus seguidores en sus proyectos, así como en sus redes sociales. Se tiene que recordar la ocasión en la que apareció sin maquillaje dentro de una bañera para robarse el corazón de sus fans solo con su mirada y sonrisa.

