Estos son los 10 VESTIDOS de novia de Paris HILTON para su BODA con Carter Reum: FOTOS

La vida de Paris Hilton siempre está en boca de todo el mundo. Por lo menos de todos aquellos que han visto nacer y crecer a la influencer como una de las figuras más relevantes del entorno de una socialité millonaria, algo que le ha mantenido en esta posición durante dos décadas.

Con esto como parte de su pasado, Paris no ha dudado nunca en sacarle provecho y mostrar su estilo de vida lleno de lujos, derroche, marcas de primer nivel y propiedades a sus pies. Por tal razón, es que la noche que reveló en The Tonight Show con Jimmy Fallon que usaría 10 vestidos de novia para contraer matrimonio con el empresario Carter Reum, eso no sonó como una barbaridad.

Y así lo realizó. Acorde a lo expresado por la misma Paris Hilton a través de sus redes sociales, ésta contrajo matrimonio ya con su prometido y, como lo avisó, una decena de vestidos blancos lucieron en su delgada figura.

Paris Hilton y su vestido millonario

Acorde a las imágenes mostradas por Paris Hilton, el gran momento a lado de Carter Reum por fin se dio en los jardines de la mansión familiar de los Hilton en Bel-Air, en Los Ángeles, y misma que fue propiedad de su difunto abuelo Barron Hilton. El millonario vestido creado por Oscar de la Renta, sería la pieza que Paris compartió como una de sus fotografías más recientes, con largo velo y cola.

Como se puede apreciar en varias imágenes, Paris lució radiante con este vestido y conquistó las miradas de quienes le han visto.

El resto de los vestidos de novia

Pero, como lo avisó, no podía quedarse con las ganas de solamente lucir un vestido de novia. En agosto de este año, Paris fue clara al decirle a Jimmy Fallon que pensaba usar diez vestidos de novia para los 3 días de fiesta que duraría su enlace matrimonial, algo que está cumpliendo a cabalidad.

En otro de los momentos de esta boda, Paris usó este vestido distinto al principal.

Para su Bridal Brunch, Hilton eligió otro vestido blanco más corto y ceñido al cuerpo, más casual y acorde al tipo de evento con sus amistades.

Y, como la socialité que es, no podía faltar un programa especial de todo el proceso de su planeación de boda y la misma al final. Por lo tanto, aquí se pueden apreciar otros vestidos de novia que también portará para el gran suceso de su vida a lado de Carter Reum.

