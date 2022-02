Adamari López rompe en llanto al agradecerle a la persona más importante de su vida

La actriz Adamari López se ha convertido en una de las favoritas del público, por eso conmovió a sus seguidores cuando rompió en llanto al agradecerle a la persona más importante de su vida, quien la acompañó en los momentos más difíciles y que aún sigue junto a ella apoyándola ahora que es madre.

La conductora de 'Hoy Día' ha tenido muchas dificultades a lo largo de su vida, la más importante fue su lucha contra el cáncer mama en 2005. Debido a su fortaleza y al apoyo de su familia y amigos, la actriz pudo salir adelante y hoy agradece a su amiga Cynthia Torres, quien estuvo junto a ella en esta etapa.

Así rompió en llanto Adamari López

De acuerdo a las propias palabras de la estrella de Telemundo, su entonces esposo Luis Fonsi la rechazó después de conocer su estado de salud. Sin embargo, contó con el apoyo de Cynthia a quien conoció cuando estaba casada con el intérprete de 'Despacito'.

"Nos conocimos hace 17 años más o menos cuando yo estaba casada anteriormente e hicimos una amistad muy bonita que fue creciendo con el tiempo. Siempre hicimos clic y la amistad cada vez fue creciendo más y fue volviéndose con más complicidad, como mucho más cercana y hoy día no me visualizo sin sus consejos, sin sus palabras, sin su ayuda en todos los aspectos", contó en su video de YouTube.

La actriz que se lanzó a la fama 'Gata salvaje' y 'Amigas y rivales' no pudo evitar romper el llanto al recordar su gran amistad con aquella mujer que ha sido como su madre, pues hay que recordar que López perdió a Vidalina Torres, en 2012 tras una larga batalla contra el cáncer.

"Mi mamá no está físicamente y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante, que me dice cuál es el camino que tú sugerirías –quiera yo tomarlo o no– para ayudarme a cuidar y a criar a mi hija", dijo tratando de contener las lágrimas.

"Ha estado ahí para mí incondicionalmente de la mano dándome fortaleza en los momentos que he sentido debilidad y guiándome y aplaudiéndome en los momentos en que voy caminando por el camino que creemos es correcto para nosotras", contó la conductora de 50 años después de rememorar las veces que la fue a visitar al hospital aunque ella vivía lejos.

