Exatlón All Star: Ernesto, Doris, Evelyn y Duggan van a ELIMINACIÓN tras victoria roja

No cabe duda que la mala suerte persiguiendo a los atletas del equipo Azul, pues en la primera eliminación de Exatlón All Star se fue uno de sus integrantes (Marysol Cortés en lugar de Ernesto Cázares) y en esta ocasión cuatro atletas de este mismo grupo tendrá que luchar por su permanencia.

Tras una serie de enfrentamientos en los circuitos, las constantes victorias de los rojos provocaron que Ernesto Cázares, Doris del Moreal, Evelyn Guikarro y Ximena Duggan tendrán que salir a batirse sin piedad y ver quien abandona el reality.

¿Qué dijeron los atletas azules?

Como era de esperarse, esta noticia no le cayó nada bien a los participantes azules, quienes aceptaron sin problema la superioridad de los Rojos. Incluso, Duggan se preguntó qué era lo que pasaba con el equipo, pues no era normal que perdieran en varias ocasiones; "no tengo ni idea qué está pasando", mencionó

Ernesto Cázares, quien dejó de ser de los favoritos del programa, le comentó al grupo que "hubiera estado chido haber mandado a un rojo a la eliminación. Se siente muy gacho estar en esta situación".

Por su parte, Ana Lago (del equipo Rojo) dijo que cada que salen a los circuitos, lo hacen dándolo todo, algo que no están haciendo los azules y por eso se encuentran en problemas.

