Luto en Exatlón: Marysol toma el lugar de Ernesto y ABANDONA temporada All Stars por dura pérdida

Tal como lo mencionó Antonio Rosique, el Duelo de Eliminación del Exatlón All Star se ejecutó entre dos elementos de cada equipo, dos hombres y dos mujeres que saltaron al circuito a dar lo mejor de sí para evitar abandonar el reality.

En este primer domingo de nervios los sentenciados a disputar su permanencia fueron: Ernesto Cázares y Doris del Moral como representantes del equipo Azul. Por parte del Rojo fueron Ana Lago y Heliud Pulido.

En un todos contra todos, los atletas no sacaron toda la energía que les quedaba después de tantas carreras ejecutadas a lo largo de la primera semana. Sin embargo, siempre hay uno al que el cuerpo y le mente le traicionan. En este caso fue: Ernesto Cázares.

Después de varias carreras dramáticas, en las que destacó la ayuda de su hermano Aristeo, la etapa final la disputó con su compañera de equipo Doris, pues ambos se quedaron con una sola vida.

Giro inesperado en Exatlón All Star, se va Marysol

Cuando Antonio Rosique se encontraba dando sus tradicionales palabras de despedida, fue interrumpido por Marysol Cortés, campeona de la quinta temporada de Exatlón México, para anunciar que su abuela materna había fallecido y le pidió permiso para tomar el lugar de Ernesto.

"Mi petición es que por favor me dejes tomar el lugar de Ernesto porque necesito estar con mi familia. Siento que debo

Ernesto si me lo permites, debo volver a casa", mencionó con lágrimas en los ojos.

"Rosque dijo que lo lamentaba y dijo que la acompañaron en otra partida. Cuando la vida nos da señales, hay cosas más importantes. Llevamos mucho tiempo fuera de casa. Te vas como campeona, pero te vas con todo mi respeto. Lamento que la vida te esté golpeando así Siempre recuerda que por más oscura que sea la noche, Dios no te va a abandonar. Vive tu duelo, abraza a tu familia, regresa al lugar al que perteneces", mencionó Rosique, quien recordó que Marysol ya había sufrido una pérdida.

Antes de abrazar a su nueva familia, Sol les agradeció todo lo que han hecho por ella:

"Me duele perderme esta temporada. Estoy agradecida con todos porque me han dado una casa y un segundo hogar. Termino mi camino aquí, pero se que Exatlón siempre me abrirá las puertas".

