El desplante que Andrea Legarreta le hizo a Galilea Montijo que revive rumores de una rivalidad disfrazada de amistad

A pesar de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos de los rostros de la televisión más reconocidos en México gracias a su trayectoria y profesionalismo en el medio artístico, no pueden evitar estar envueltas en distintas polémicas. Entre las controversias que persiguen constantemente a las titulares del programa "Hoy" está su presunta rivalidad, pues si bien en el matutino de Televisa se muestran cordiales, siempre han sido señaladas por aparentar una supuesta amistad inexistente.

Aunque Andrea y Galilea constantemente niegan esta situación, en días pasados resurgió esta versión debido a que la esposa de Erik Rubín no acudió a la develación de la estatua de cera que se hizo en honor a Montijo en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Tras este escenario, fue justamente Andrea Rodríguez, productora de la emisión quien negó tajantemente esta situación cuando el reportero de Ventaneando hizo énfasis sobre la ausencia de Legarreta en el mencionado evento.

“¿Si te has fijado que Andrea viene afónica no?, la verdad es que como que empezamos con una gripilla, empezó Tania, Latin (Lover), luego se la pasó a Emma (Pulido), luego Legarreta, luego Gali y yo traigo un poco, ya todos vimos que no es ni influenza, porque ya estamos vacunados, ni Covid, pero a unos les pegó más fuerte como en el caso de Andy, y a otros fue muy leve”, explicó sobre el motivo de la falta de la conductora.

No hay nada malo, son amigas

De la misma manera, Rodríguez recalcó el gran cariño que existe entre sus dos presentadoras estrella. “Pero tú las ves y se adoran, se quieren, eso no se puede mentir, al final de cuentas cuando tú no te caes bien con alguien, ¿tú crees que veníamos caminando así y yo por la calle”, añadió.

Por otro lado, Raúl Araiza, quien confirmó lo dicho por Andrea Rodríguez, también aprovechó el momento para desmentir que se haya hecho un fuerte procedimiento estético para rejuvenecer el rostro.

“No, luego inventan cosas, no me hago nada en especial, me pusieron […] Karen Carrillo de todo nos hace en la cara, hidratación, son vitaminas que te pone, ahí se hace lo que se puede, nada en especial”, detalló.

Finalmente, el artista conocido como “El Negro”, rechazó ser un hombre metrosexual. “No, si ya estamos en extinción un poquito”, culminó.

