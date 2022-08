Raúl Araiza: Así ha sido la historia de adicciones del conductor de Hoy y su lucha por salir adelante

La ausencia de Raúl “El Negro” Araiza en el programa “Hoy” desató un sinfín de rumores que apuntaban a una salida definitiva, aunque fue él quien se sinceró y habló del proceso que ha enfrentado durante los últimos días pera evitar una recaída en su adicción al alcohol.

A finales de julio la falta de Araiza en el matutino fue evidente y aunque algunos fans señalaban que estaba de vacaciones, fue la revista TVNotas la que reveló que el presentador se había internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación con el propósito de evitar una recaída y “reforzar” su abstinencia.

Raúl Araiza habla de sus adicciones. Foto: Instagram @negroaraiza

El actor, de 57 años, desmintió que se tratara de una recaída y detalló que se internó por 19 días en una clínica multidisciplinaria debido a temas emocionales: “Yo necesitaba un reforzamiento, no bebí, no recaí. Es totalmente equivocado que sea por relaciones que yo tuve, en todo caso sería con mi matrimonio con Fernanda, no por dos relaciones”.

Infancia de Raúl Araiza

Raúl Araiza abrió su corazón y mencionó que durante estos días trabajó en el manejo de sus emociones, pues fue debido a ello que tuvo una fuerte tentación de beber; además, habló de problemas emociones que se desataron en su infancia y por los que intentó encontrar consuelo en el alcohol y otras sustancias.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, dijo entre lágrimas.

Raúl Araiza toca fondo

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el conductor habló de sus adicciones y señaló que durante su juventud asistió a fiestas en las que el alcohol era parte de ellas. Además, el crecimiento de su carrera lo llevaron a consumir bebidas con otros famosos como Alfonso Zayas.

“Con lo que yo me fui enfermando fue el alcohol porque todo lo demás son pasos, no me quedé enganchado en ninguna droga tampoco no fueron tantas. Me fui enfermando, la gente que tenemos el problema no te das cuenta porque todos hacemos lo mismo”, dijo.

Raúl Araiza habla de la ausencia de su padre. Foto: Instagram @negroaraiza

Araiza también ha mencionado en diversas entrevistas que llegó a perder trabajos por su adicción al alcohol y durante su participación en el programa “Miembros al aire”, detalló que en unas vacaciones con sus hijas tocó fondo pues ellas lo vieron en estado inconveniente.

"Como yo andaba mucho de giras con Alejandro Gou y eso, lejos hacía mis cosas y en la casa me portaba bien. Sí, hay que esconderse, pero ya más grande una vez de repente mis hijas me vieron hasta la madr* y dije: ‘No las puedo dejar con este recuerdo mío, y ahí es cuando yo ya me empecé a alivianar sin dejar de vivir”, dijo.

