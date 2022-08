Raúl "Negro" Araiza: 3 escándalos que ha protagonizado el famoso conductor de Hoy

Raúl "Negro" Araiza se ha convertido en uno de los conductores de Hoy más queridos por el público, por lo que preocupó al revelar que recayó en las adicciones. Las declaraciones causaron revuelo en los medios de espectáculo, pues esta no es el primera vez que protagoniza algunos escándalos, los cuales lo han puesto en el ojo del huracán.

El ahora presentador de televisión tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, pues pertenece a una familia de artistas, ya que es hijo del actor, productor y director de cine y televisión, Raúl Araiza, y de la diva de la pantalla y cantante, Norma Herrera. Inició su carrera siendo un niño junto a María Félix y después participó en varias telenovelas, fue en esa etapa cuando comenzó con el consumo de sustancias.

Sus adicciones

Raúl Araiza dejó el matutino de Televisa durante aproximadamente un mes, y aunque supuestamente se había ido de vacaciones, una popular revista reveló que el conductor se había internado en una clínica de rehabilitación. A penas este lunes, el actor, de 57 años, confirmó que sufrió una fuerte tentación por recaer en el consumo del alcohol.

"El sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos”, dijo el presentador, quien ya había pasado por una situación así hace algunos años.

El romance con Yanet García

Hace algunos años, se dijo que Yanet García, quien era conocida como "la chica del clima", y "El Negrito" habían tenido un romance, sin embargo, la colaboradora lo negó. La modelo comenzó a salir con Lewis Howes, por lo que las especulaciones se terminaron, pero cuando terminaron por supuesta infidelidad por parte de su ex con la actriz Martha Higareda, se revivió esta teoría.

Su infidelidad y divorcio

El también conductor de "Miembros al Aire" confesó que le fue infiel a su esposa Fernanda Rodríguez, con quien estuvo casado durante 24 años. En 2015 una revista de espectáculos publicó unas fotografías de Raúl Araiza con la actriz Elba Jiménez y señalaron que llevaban un relación de 10 años, el actor admitió su error y le pidió disculpas a su familia.

En tanto, la actriz admitió que si tuvo una relación con el presentador de Hoy, a pesar de saber que estaba casado. Aunque esto fue público, su matrimonio con Fernanda continuó, hasta que en 2019 decidieron divorciarse, por lo que "El Negro" Araiza comenzó a salir con otras mujeres como Margarita Vega y María Amelia Aguilar.

