Poncho de Nigris ya no estará en La Casa de los Famosos, ¿por qué?

Sin duda alguna, la tercera temporada de “La casa de los famosos” es uno de los realities shows más esperados pues mucho se ha comentado de los cantantes, actores y actrices además de algunos influencers que podrían participar.

Uno de los nombres más sonados y hasta fue confirmado por varios expertos en espectáculos fue el de Poncho De Nigris, incluso se hablaba que su contrato fue el que más ceros tenía de todos, sin embargo, es el propio Poncho quien aseguró que ya no será parte de La Casa de los Famosos.

Fue en entrevista con el reportero Edén Dorantes que Poncho De Nigris habló sobre su participación en La Casa de los Famosos y ahí reveló que ya no será parte del reality show más esperado de este próximo 2023 y que dará inició el martes 17 de enero.

De acuerdo con el mismo poncho De Nigris decidió ya no estar en “La Casa de los Famosos” debido a que ya no le daba el tiempo para comenzar la cuarentena que deben tener todos los participantes del reality y cumplir con algunos de los compromisos que tenía el influencer, además de que acaba de regresar de Qatar y quiere pasar tiempo con su familia.

“Ya no quise entrar porque extraño mucho a los niños, además ya no se daban los tiempos, ya tendría que estar encerrado, el 10 de enero ya encierran a todos y yo apenas voy de regreso, y tengo compromisos y los hijos, imagínate los extrañe bastante estos diez días, imagínate llegar y encerrarme…” comentó Poncho De Nigris

Por otra parte, Poncho aseguró que aunque no se dará su participación en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, tiene otro proyecto muy similar para el mes de junio pero con Televisa.

Aunque no quiso ahondar en detalles sobre este nuevo proyecto, Poncho confirmó que se trata de un reality show, el cual presuntamente podría ser la nueva versión de “Big Brother” o la versión para México de “La Casa de los Famosos”.

“...los personajes que van a entrar acá en La Casa de los Famoso, ay no, me iba a volver loco (¿cómo quién?), como Alfredo Adame, como Frida Sofía, pues puro peleonero entonces nos íbamos a agarrar, nos íbamos a destrozar allá adentro, parece que Bobby Larios, el ex esposo de Laura Bozzo no, no, no puro cascajo..” dijo Poncho De Nigris