¿Qué dice la mirada de Jennifer Aniston?

En una entrevista, la actriz de Hollywood y entrañable amiga que entró a nuestros hogares durante una década, Jennifer Aniston, comentó lo siguiente con respecto a su mirada:

-"He tenido ojo seco por años, solo que no sabía qué era…interrumpió los placeres de mi vida. Leer guiones se empezó a volver imposible. Me estaban dando dolores de cabeza. Mis ojos siempre estaban hinchados e irritados”.-