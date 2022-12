Erika Buenfil: estos son los requisitos que debe tener aquel que quiera ser galán de la actriz

Desde que se dio a conocer en la pantalla chica Erika Buenfil se robó el corazón de los televidentes por su manera de actuar y su belleza. Ella jovencita de cabello rubio que se quería comer al mundo llamó mucho la atención por su energía, misma que parece ser infinita, pues ahora, a sus 59 años sigue siendo toda una bala al grado de adaptarse a las nuevas tecnologías y ser conocida entre las nuevas generaciones como la "Reina de TikTok".

En la actualidad la actriz no tiene pareja, algo que muchos se cuestionan aunque sus razones de peso tendrá. No obstante esto no escapó a la prensa rosa y se lo cuestionó. Ella les aclaró que por el momento no se encuentra buscaando galán debido a que se encuentra en un equilibrio en esta etapa de su vida. Sin embargo, sí les presentó una serie de requisitos que necesitarían aquellos que aspiren a conquistar su corazón.

"Realmente no estoy buscando (novio). Estoy muy contenta como estoy, estoy relajada, alivianada, pero ¿qué se necesitaría? Que fuera muy seguro y estuviera consciente de que soy una figura pública muy vista, muy polémica, muy llena de comentarios, muy pública y muy vista, y eso de pronto no les gusta tanto", dijo en entrevista para Mezcalen TV.

Erika Buenfil sabe muy bien al tipo de pareja que quiere (Foto: IG @erikabuenfil50)

Eso sí, Erika Buenfil aclaró que no importa de dónde llegue su príncipe azul, pero debe ser una parsona trabajadora, además de que entianda todo su mundo, que gira al rededor del espectáculo y se interese en éste. Aunque muchos puedan encontrar algo normal lo que mencionó, las cosas no pararon ahí, pues arrojó más detalles que podrían desanimar a muchos que ya podrían estarse apuntando para invitarla a salir.

A Erika Buenfil no le interesan los viejitos

Erika Buenfil siempre ha sabido muy bien lo que quiere de la vida y en el terreno del amor no es una excepción. Aunque muchos podrían pensar que el tema de las edad podría tomar relevancia en caso de que fuera alguien mucho menor, ella dijo lo opuesto: "Sí me importa la diferencia de edades. Máximo, menor que yo cinco años y mayor (también) tampoco rucos", dijo con firmeza aunque con un una sonrisa pícara.

Erika Buenfil es considerada la "Reina del TikTok" (Foto: IG @erikabuenfil50)

