VIDEO | Desde el gimnasio, Issa Vegas eleva la temperatura de Instagram tras ejercitarse en microbikini

Issa Vegas es una de las mujeres que, al igual que Yanet García, tienen la misión de motivar a sus seguidores a cambiar su estilo de vida por uno saludable. Después de atravesar una serie de calamidades en su vida, cuando era una joven inexperta, la argentina se armó de valor y tomó el camino del ejercicio para nunca dar marcha atrás. Así lo ha dejado ver a través de sus redes sociales, donde comparte muchos de los entrenamientos que le han dado como resultado un cuerpo de diosa griega.

En esta ocasión, la joven no perdió la oportunidad de presumir su entrenamiento para tener unos brazos estéticos y poderosos mediante las mancuernas. Sin embargo, lo hizo de una manera peculiar y no se trata de su técnica para ejecutar el movimiento para no lastimarse, sino que lo hizo con un outfit que prácticamente todos sus seguidores le agradecieron desde el fondo de su corazón: en microbikini.

Pero la grabación no la hizo nada más porque sí, ya que fue su manera de festejarle al famoso actor Dan Bilzerian su cumpleaños. En las imágenes se puede leer "happy birthday" (feliz cumpleaños) mientras ambos hacen curl de bíceps en la modalidad de martillo. En este caso, Issa Vegas presumió un conjunto de color blanco sin ningún estampado. Con la mirada al frente se concentró para ejercitarse de la manera correcta, moviendo sólo los brazos.

Issa Vegas y sus bikinazos

Aunque es natural que Issa Vegas aparezca en bikinis de muy breve tela, casi nunca se le ve de esa manera en el gimnasio. Cuando asiste a éste templo lo hace con ropa deportiva que le permite moverse con comodidad. Aunque la prenda para la playa también tiene esa capacidad, sí podría darle dolores de cabeza en caso de que se salieran de su lugar. En muchos de los videos de la argentina se le puede ver levantando grandes pesos para ganar más poder en sus piernas y glúteos.

Issa Vegas es amante del color rosa (Foto: IG @issavegas)

Como era de esperarse, los resultados los presenta de múltiples formas, pues al ser una modelo de OnlyFans, donde le va muy bien, da probaditas de los atuendos que utiliza en la página de contenido exclusivo. Sea conjuntos para un día informal, lencería o vestidos de noche, ella siempre luce espectacular y así se lo hacen saber sus más de 9 millones de seguidores en Instagram.

Issa Vegas casi no deja nada a la imaginación con sus bikinis (Foto: IG @issavegas)

Sin embargo, los bikinis siempre serán los reyes de su cuenta, pues es donde expone toda la grandeza de su esfuerzo en el gimnasio y su sana alimentación. De estos ha presentado de varios colores y algunos compuestos prácticamente por hilos que no dejan nada a la imaginación. Por esta simple razón es que muchos de sus followers se han convertido en sus más fieles suscriptores de OnlyFans.

Issa Vegas es una guerrera del gimnasio (Foto: IG @issavegas)

